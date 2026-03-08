'만반의 준비' 원정 시뮬레이션까지 한 코스타 감독 "제주에서 뛴다면? 원정 핑계 될 수 없어"[현장인터뷰]

안양=이현석 기자

[안양=스포츠조선 이현석 기자]"원정을 가는 것이 핑계가 될 수 없다"

제주는 8일 안양종합운동장에서 FC안양과 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 맞대결을 벌인다.

제주는 세르지우 코스타 감독과 함께 새 시즌을 준비했다. 권창훈, 박창준, 김신진, 기티스, 네게바, 세레스틴 등 즉시 전력감과 유망주들을 영입했고 탄탄한 동계전훈으로 조직력을 끌어올렸다. 탄탄한 조직력을 바탕으로 공격적인 제주, 빠른 제주를 목표로 한다.

첫 경기였던 광주와의 경기에서는 이탈로가 전반 30분 퇴장당하는 변수에도 불구하고 끈끈한 조직력으로 수적 열세를 극복했다. 다만 위협적인 공격 장면을 거의 만들지 못한 것이 아쉬웠다.

코스타 감독은 시즌 첫 경기를 돌아보며 "좋았다. 침착했고, 경기를 즐길 수 있었던 부분이 좋았다. 서귀포에 있는 우리 경기장도 좋으며, 팀 퍼포먼스에 대해서도 좋았다고 본다"고 했다.

제주는 첫 경기 이탈로의 퇴장 변수가 발생하며, 2라운드에서는 징계로 빠진 이탈로 대신 장민규를 중원에 세운다. 코스타 감독은 "프리시즌부터 계쏙해서 미드필더 포지션에서 훈련했다. 중원에 도움이 될 것이라고 본다. 장민규는 테크닉이 좋고 공격성도 있다. 이탈로를 대신해 충분히 역할을 할 수 있다"고 했다.

제주는 올 시즌을 준비하는 과정에서 수원삼성 원정 친선 경기를 진행하며 제주 특유의 원정 시뮬레이션까지 진행했다. 다른 팀들과 달리 원정에서의 피로감과 경기력 차이가 발생할 수 있는 제주만을 위한 준비 과정이었다. 코스타 감독은 "우리가 원정에서 시스템을 잘하고 있는지를 확인하기 위한 방식이었다. 원정을 가는 것이 핑계가 될 수 없다. 내가 제주에 오기로 한 시점부터 이미 알고 있어야 하는 부분이었다. 선수들도 제주에서 뛴다면 다 알아야 한다. 핑계가 될 수 없기에 항상 최고를 보여줄 것이라고 말하고 싶다"고 했다.

지난 경기 후 제주는 이탈로가 인종차별 비난 등의 문제를 겪기도 했다. 코스타 감독은 제주를 한 팀, 가족으로 묶으며 보듬었다. 그는 "이탈로에게 힘을 주는 메시지를 많이 전달했다. 이탈로 뿐만 아니라 우리도 함께 어려움을 겪었다. 우린 가족이고, 가족 중에 한 명이 힘들어하면, 우리 모두가 힘들다. 절대 용납할 수 없는 일이다. 우리는 이에 대해 보호할 것이며 그 일은 제주 SK 팬이 아니라고 생각한다. 이탈로는 우리와 함께 오늘 경기장에 왔고, 우리는 선수를 절대 뒤에 두지 않는다는 메시지다. 이탈로도 우리에게 힘을 실어주고, 이탈로도 우리를 필요로 할 것이다"고 했다.


안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

