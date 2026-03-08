[현장인터뷰]차두리 감독 "화성은 2년차 구단, 우월하다고 착각하지마"...함선우 '재임대'엔 반색

한국프로축구연맹

[화성=스포츠조선 윤진만 기자]차두리 화성FC 감독이 재임대한 수비수 함선우에 대한 기대감을 숨기지 않았다.

차 감독은 8일 화성종합경기타운에서 열리는 김해FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 2라운드 사전 인터뷰에서 "함선우의 합류가 우리 수비라인에 큰 도움이 될 것 같다. 작년에 같이 해봤기 때문에 우리가 하고자 하는 것을 이해하고 있다. 훈련이 안되어 있어서 큰 걱정은 안한다"라고 말했다.

개막전에서 대구FC에 0대1로 패한 화성은 홈 개막전을 앞두고 FC서울 소속 센터백 함선우를 임대로 데려왔다. 이에 따라 함선우는 지난시즌에 이어 두 시즌 연속 차두리 감독의 팀 뒷문을 책임지게 됐다.

2025시즌은 프로 수비수 함선우가 급성장한 시즌으로 평가받지만, 성장 과정에서 실수도 잦았다. 차 감독은 "누구에게나 어린 시절이 있지 않나. 그게(성장이) 그렇게 빨리 되진 않는다. 좋은 선수가 되기 위해선 그런 경험에서 배워야 하고, 프로 선수의 의식을 느껴야 한다. 똑똑하고 영리하고 욕심이 있는 선수라 지난시즌을 통해 더 성숙해졌을 거라고 생각한다. 코치진이 옆에서 많은 도움을 줄 거고, 선수 본인도 노력하면 작년보다 나아진 모습을 보일 수 있을 것"이라고 말했다.

화성은 대구전에서 데메트리우스가 페널티킥을 놓치며 승점을 딸 기회를 날렸다. 차 감독은 "또 페널티킥이 주어져도 데메트리우스가 찰 것"이라고 변함없는 신뢰를 드러냈다.

올해 프로에 데뷔한 김해는 프로 2년차인 화성의 1년 후배다. 두 팀은 나란히 K3리그에서 최고의 팀으로 군림한 뒤 프로 무대에 뛰어들었다. 차 감독은 "일단 우리도 작년에 프로에 처음 참가했다. 어느 팀을 만나도 에너지 레벨이 최고로 높았다. 하지만 따지고 보면 결국 우린 2년차 밖에 안되는 구단이다. 우리가 우월하다고 착각해 정신적으로 준비가 안되어 있으면 어려운 경기가 될 수 있다"라고 정신 무장을 당부했다.

김해에 대해선 "알아볼 수 있는 대로 알아봤고, 경기도 챙겨봤다"며 "우리가 하고자 하는 것들 좀 잘할 수 있는 것에 집중했다"라고 했다.

한편, 손현준 김해 감독은 "개막전에서 실점이 많았던 부분은 팀의 경험적인 면에서 부족함이 있지 않았나 생각한다. 한 경기를 치렀으니 이번 경기에는 그런 부분들을 많이 보완해서 나왔다. 오늘 승리할 수 있는 경기를 하겠다"라고 각오를 밝혔다.

'선배' 화성에 대해선 "화성은 K3리그 강팀이었다. 프로에 와서 선수를 K리그2급으로 보강했고, 차 감독이 그 선수들을 잘 활용하고 있다. 김해도 당장의 결과에 매몰되지 않고 어떻게 발전시켜 나갈지 고민하며 다음 경기를 위해 계속 밀고 나가야 한다고 생각한다"라고 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

