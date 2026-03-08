[현장인터뷰]차두리 감독 "화성은 2년차 구단, 우월하다고 착각하지마"...함선우 '재임대'엔 반색

|
[화성=스포츠조선 윤진만 기자]차두리 화성FC 감독이 재임대한 수비수 함선우에 대한 기대감을 숨기지 않았다.
2025시즌은 프로 수비수 함선우가 급성장한 시즌으로 평가받지만, 성장 과정에서 실수도 잦았다. 차 감독은 "누구에게나 어린 시절이 있지 않나. 그게(성장이) 그렇게 빨리 되진 않는다. 좋은 선수가 되기 위해선 그런 경험에서 배워야 하고, 프로 선수의 의식을 느껴야 한다. 똑똑하고 영리하고 욕심이 있는 선수라 지난시즌을 통해 더 성숙해졌을 거라고 생각한다. 코치진이 옆에서 많은 도움을 줄 거고, 선수 본인도 노력하면 작년보다 나아진 모습을 보일 수 있을 것"이라고 말했다.
화성은 대구전에서 데메트리우스가 페널티킥을 놓치며 승점을 딸 기회를 날렸다. 차 감독은 "또 페널티킥이 주어져도 데메트리우스가 찰 것"이라고 변함없는 신뢰를 드러냈다.
김해에 대해선 "알아볼 수 있는 대로 알아봤고, 경기도 챙겨봤다"며 "우리가 하고자 하는 것들 좀 잘할 수 있는 것에 집중했다"라고 했다.
한편, 손현준 김해 감독은 "개막전에서 실점이 많았던 부분은 팀의 경험적인 면에서 부족함이 있지 않았나 생각한다. 한 경기를 치렀으니 이번 경기에는 그런 부분들을 많이 보완해서 나왔다. 오늘 승리할 수 있는 경기를 하겠다"라고 각오를 밝혔다.
'선배' 화성에 대해선 "화성은 K3리그 강팀이었다. 프로에 와서 선수를 K리그2급으로 보강했고, 차 감독이 그 선수들을 잘 활용하고 있다. 김해도 당장의 결과에 매몰되지 않고 어떻게 발전시켜 나갈지 고민하며 다음 경기를 위해 계속 밀고 나가야 한다고 생각한다"라고 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com