'쏘니, 어떻게 이 팀에 10년 동안 있었던거야?' 완전히 망가진 토트넘, 英언론의 팩폭 '겨울이적시장에서 왜 영입 안했어?'

기사입력 2026-03-08 16:53


'쏘니, 어떻게 이 팀에 10년 동안 있었던거야?' 완전히 망가진 토트넘…
출처=토트넘 홋스퍼 SNS

'쏘니, 어떻게 이 팀에 10년 동안 있었던거야?' 완전히 망가진 토트넘…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]"도대체 1월에 영입 왜 안한거야?"

영국 언론의 의문이었다. 토트넘은 최악의 위기에 빠졌다. 토트넘은 6일(한국시각) 영국 런던에 위치한 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 펼쳐진 크리스탈 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 29라운드에서 1대3으로 패했다. 리그 5연패의 수렁에 빠진 토트넘은 진짜 강등 위기에 놓였다. 강등권인 웨스트햄, 노팅엄과의 격차는 이제 불과 1점이다.

토트넘의 부진에 대해 여러 분석이 쏟아지고 있다. 8일 텔레그래프는 토트넘의 겨울이적시장에서의 전략 부재를 꼬집었다. 토트넘은 겨울이적시장에서 윙어와 왼쪽 풀백, 중앙 미드필더 영입이 필요했다. 하지만 토트넘의 선택은 코너 갤러거, 수자를 영입하는데 그쳤다. 브레넌 존슨의 대체자는 찾지도 못했고, 소우자는 이제 18세에 불과하다. 사실상 갤러거 하나였다. 그나마도 갤러거는 토트넘에 있는 다른 중앙 미드필더들과 스타일 상 큰 차이가 없는 선수였다.


'쏘니, 어떻게 이 팀에 10년 동안 있었던거야?' 완전히 망가진 토트넘…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'쏘니, 어떻게 이 팀에 10년 동안 있었던거야?' 완전히 망가진 토트넘…
사진캡처=토트넘 SNS
여파는 지금 결과로 나오고 있다. 텔레그래프는 '토트넘이 명백한 약점을 보강해 무너져가는 시즌을 구해내는 대신, 장기적인 계획을 우선시하는 순진한 도박을 했다'고 꼬집었다. 이어 '토마스 프랭크 감독 후임이 누구였든, 현 토트넘 선수 구성상으로는 불리할 수 밖에 없다. 준비 없이 존슨을 보내며, 부상한 데얀 쿨루셉스키, 모하메드 쿠두스, 윌손 오도베르 등이 빠진 상황에서 누구든 무력한 플레이를 할 수 밖에 없었다. 소우자도 첫 선발에서 잉글랜드의 속도와 피지컬에 적응하지 못했다. 그에게 기대를 하는 것 자체가 무리'라고 꼬집었다.

텔레그래프는 '본머스가 하얀과 크리센시오 서머빌 등을 영입해 재미를 봤고, 웨스트햄도 파블루, 타티 카스테야노스, 악셀 다사시 등을 데려와 활역을 찾았다'며 '토트넘 영입팀은 명백한 문제를 방관하며 최악의 결과를 만들었다. 구단은 수년 전으로 후퇴할 수 밖에 없다'고 했다.

BBC는 앞선 3시즌 동안 가장 많은 득점을 책임졌던 해리 케인, 손흥민, 존슨의 공백이 부진의 원인이라고 꼬집었다. 특히 손흥민의 부재가 크다고 했다. BBC는 손흥민을 언급하며 '토트넘은 가장 확실한 공격 옵션을 포기하는 도박을 걸었다. 하지만 결과는 참혹한 실패였다'고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

2.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

3.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

4.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

5.

사별한 아내 빙의로 만난 김재희. '운명전쟁49'에 감사 "아무런 각본없이 최선을 다해"

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

3.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

'최저 평점 굴욕' 손흥민 이상하다, 터지지 않는다→5G 연속 필드골 없어...LA FC, 댈러스에 1-0 신승

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

3.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

'최저 평점 굴욕' 손흥민 이상하다, 터지지 않는다→5G 연속 필드골 없어...LA FC, 댈러스에 1-0 신승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.