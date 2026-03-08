"EPL 역사상 가장 큰 충격적인 사건" 통산 260골 레전드의 살벌한 예언 "소방수 투도르 (곧) 경질, 개선 안 되면 토트넘은 2부 강등"

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 통산 260골을 기록한 레전드 공격수 앨런 시어러가 2부 강등 위기에 처한 토트넘에 대해 파격적인 예언을 해 큰 주목을 받고 있다. 그의 주장을 요약하면 '토트넘 구단은 곧 임시 감독 이고르 투도르를 경질할 것이며, 지금의 팀 상황이 개선되지 않을 경우 2부로 강등된다'는 것이다. 또 '토트넘이 강등된다면 프리미어리그 역사상 가장 큰 충격 중 하나일 것'이라고 의미를 부여했다.
전문가로 활동하고 있는 시어러는 최근 유럽 베팅업체 '벳페어'와의 인터뷰에서 "토트넘이 강등된다면 프리미어리그 역사상 가장 큰 충격 중 하나가 될 것이다. 내 말은 레스터시티의 우승과 토트넘의 강등 중 무엇이 더 큰 사건이겠느냐는 것이다. 내 생각에 두 사건은 비슷한 규모"라고 말했다. 그는 토트넘의 강등이 2016년 레스터의 기적 같은 EPL 우승에 필적하는 충격이 될 것이라고 전망하고 있다. 이탈리아 명장 라니에리 감독이 이끈 레스터는 지난 2015~2016시즌 모두의 예상을 깨트리며 리그 정상에 올랐다.
AP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘은 직전 영국 런던 홈에서 크리스털 팰리스에 1대3으로 역전패하며 강등권과 승점 1차로 추격 당했다. 실망한 수천 명의 토트넘 팬이 하프타임에 경기장을 떠나기도 했다. 토트넘은 최근 리그 5경기에서 연속으로 졌고, 올해 들어 단 한 경기도 승리하지 못했다. 토트넘은 지난달 토마스 프랭크를 경질한 후'소방수'로 이고르 투도르를 영입, 감독 교체를 단행했음에도 불구하고 경기력은 반등하지 않고 있다. 이에 따라 지난 시즌 유로파리그 챔피언이자 현재 유럽챔피언스리그 16강에 진출해 있는 토트넘이 다음 시즌에 챔피언십(2부)으로 떨어질 수 있다는 공포가 확산되고 있다. 최근 한 베팅업체가 실시한 슈퍼컴퓨터 예측에서도 토트넘의 강등 전망이 나왔다.
토트넘은 1992년 프리미어리그 출범 이후 줄곧 1부 자리를 지켜온 팀이기에, 그들의 강등 가능성은 잉글랜드 축구계에 엄청난 우려를 불러오고 있다. 시어러는 토트넘의 강등이 실현된다면 이건 레스터의 5000대1 확률이었던 우승 만큼이나 큰 사건이라고 보고 있다.
시어러 EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
또 시어러는 토트넘 구단의 감독 교체가 다시 임박한 것으로 판단하고 있다. 그는 "이번 시즌이 끝나기 전에 토트넘이 이고르 투도르를 내보내는 모습을 볼 수 있을 것 같다. 토트넘이라면 전혀 놀라운 일이 아니다. 토트넘이 강등될 실질적인 가능성이 존재하며, 그들의 홈 경기장(최첨단 홋스퍼 스타디움)에서 챔피언십(2부) 경기를 하는 모습을 상상할 수 있겠는가. 어떻게든, 어디서든 단결된 모습을 찾아야 한다. 크리스털전에서 그들은 마치 끝난 것처럼 보였다"고 설명했다. 또 그는 "이 상황이 크게 개선되지 않는다면 토트넘은 강등될 것이다. 노팅엄은 맨시티 원정에서 투지를 보여줬다. 웨스트햄은 하위권 팀들을 모두 강등 전쟁 속으로 끌어들였다"고 평가했다. 16위 토트넘은 승점 29점이고, 17위 노팅엄과 18위 웨스트햄의 승점은 28점이다. 노팅엄이 웨스트햄에 골득실차에서 앞서 있다.
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘의 이번 시즌 추락은 정말 드라마틱하다. 그들은 작년 11월초만 해도 5위였지만 이후 순위가 곤두박질쳤다. 지난 2024~2025시즌에는 17위로 리그를 마감했지만, 강등권과 제법 거리가 멀어 이런 강등의 공포를 느끼지 못했다. 또 당시 손흥민이 이끌었던 토트넘은 유로파리그 정상에 올랐다. 손흥민이 떠난 지 1년도 채 지나지 않아 토트넘은 180도 다른 처지에 놓였다. 토트넘의 다음 상대는 유럽챔피언스리그 16강 아틀레티코 마드리드(11일, 19일)다. 리그 강등을 우선적으로 모면해야 할 상황에서 챔피언스리그 16강 1~2차전에 온전히 집중하기는 어렵다. 오는 주말에는 리버풀 원정(16일)까지 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com