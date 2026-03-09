이럴 수가! '韓 최고 재능' 이강인 초대박, 손흥민-김민재급 이적 가능한가...판매 시그널 등장 "PSG 요구 이적료 설정, 합리적인 가격"

[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)이 이강인의 요구 이적료를 설정했다는 소식이 등장했다.
프랑스의 풋11은 8일(한국시각) '이강인 이적료 책정은 그를 잔류시키기 위한 전략일까, 아니면 방출하기 위한 전략일까'라고 이강인 이적설을 조명했다.
이강인은 지난겨울 이적시장부터 꾸준히 이적설로 뜨겁다. 가장 적극적인 팀은 아틀레티코 마드리드, 2023년 여름부터 이강인 영입을 강하게 원했던 팀이다.
AFP연합뉴스
아틀레티코가 이강인을 강력하게 원하는 이유 중 하나는 알레마니 디렉터의 존재다. 알레마니는 과거 이강인이 발렌시아 최고 유망주로 인정받을 시절, 발렌시아 CEO를 맡았었다. 이강인의 재능을 알아본 인물 중 한 명이다. 그는 2025년 10월 아틀레티코 디렉터로 부임했고, 겨울 이적시장에서 곧바로 이강인에게 주목했다.
이강인으로서는 좋은 기회가 될 수도 있었다. 아틀레티코는 PSG와 마찬가지로, 리그, 유럽챔피언스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀이다. PSG처럼 독보적인 리그 내 입지는 아니지만, 디에고 시메오네 감독을 중심으로 뭉친 선수단은 어느 시즌이든 반전을 만들 저력이 있다. 또한 PSG에서 이강인은 최근 입지가 좋지 않다. 핵심 경기에서 선발로 나서는 경우가 없다. 하지만 아틀레티코가 선발 자리를 보장해주고 영입한다면, 스페인 무대로 복귀해 다시금 주전 자원으로 활약할 가능성도 적지 않았다.
큰 연봉과 이적료도 기대할 수 있었다. 당초 PSG의 이강인 요구 이적료는 4000만~5000만 유로(약 680억~860억원) 수준으로 알려졌다. 아틀레티코는 이 금액이 이강인을 위해서는 아깝지 않다는 입장이었다. 손흥민에 버금가는 연봉, 김민재에 버금가는 이적료를 기록할 가능성도 적지 않았다. 다만 지난겨울 루이스 엔리케 감독이 이적을 차단하며 성사되지 못했다.
AFP연합뉴스
현재는 상황이 조금 달라졌다. 이강인이 활약을 선보이며 PSG가 재계약 협상에 적극적으로 나선 것이다. 프랑스의 레퀴프는 '이강인은 PSG 생활에서 중요한 전환점에 서 있다. 이제 그는 팀에서 가장 역동적인 선수 중 한 명으로 자리 잡았으며, 앞으로 팀 내 더 중요한 역할을 맡을 가능성이 커졌다. 이강인은 2028년 6월까지 파리 생제르맹과 계약되어 있지만, 계약 연장에 대한 논의가 진행 중이다'고 설명했다.
다만 이런 상황에서 이강인의 이적료가 책정됐다는 소식이 등장했기에 이적에 대한 관심은 계속해서 이어질 전망이다. 풋11은 'PSG가 책정한 이강인의 이적료가 약 3천만 유로로 거론되는 가운데, 과연 이 금액은 그의 이적을 용이하게 하기 위한 매매가인지, 아니면 그를 지키기 위한 전략적인 요구인지에 대한 의문이 제기되고 있다'며 '현실적인 최저 가격을 설정함으로써 PSG는 투기적인 제안을 억제하는 동시에 아틀레티코 마드리드를 비롯한 잠재적 영입 구단들의 진정한 의지를 시험하고 있다'고 했다. 아틀레티코로서는 PSG가 결정한 최소 이적료를 넘어서는 제안이 필수적일 것으로 보인다.
AFP연합뉴스
이강인의 거취에 대한 관심이 계속해서 이어지고 있다. PSG가 이강인의 이적료로 원하는 최소한의 금액이 알려진 상황에서 다가오는 여름 이적시장, 아틀레티코의 구애가 얼마나 뜨거울지도 귀추가 주목된다.