K리그의 눈물, 亞 챔피언스리그 8강 전원 탈락…'마지막 희망' FC서울, 日 비셀 고베에 패배

FC서울마저 눈물을 흘렸다. K리그가 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그(ACL) 무대에서 모두 사라졌다. '마지막 주자' FC서울도 고개를 숙였다. FC서울은 11일 일본 고베의 노에비어 스타디움 고베에서 열린 비셀 고베(일본)와 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 2차전에서 1대2로 역전패했다. 서울은 전반을 1-0으로 앞섰지만, 후반에만 두 골을 내주며 패배를 떠안았다. 이로써 서울은 1, 2차전 합계 1대3으로 밀리며 도전을 마감했다.
이날 경기는 서울의 운명은 물론, K리그의 자존심도 걸려있었다. 올 시즌 ACL 무대엔 서울을 비롯해 울산 HD, 강원FC(이상 ACLE), 포항 스틸러스(ACL2)가 도전장을 내밀었다. 하지만 울산은 리그 스테이지에서 탈락했다. 강원은 창단 첫 출전한 ACLE 무대에서 토너먼트 진출에 성공했지만, 16강에서 마치다 젤비아(일본)에 덜미를 잡혔다. 포항 스틸러스는 ACL2 16강에서 감바 오사카(일본)에 패했다.
마지막 남은 한 팀, 서울의 상황도 썩 좋지 않았다. 더 이상 물러설 곳이 없었다. 서울은 지난 4일 홈에서 치른 16강 1차전에서 0대1로 패했다. 1점 밀린 채 마지막 경기에 나섰다. 2차전에서 비기거나 패하면 ACLE 도전은 그대로 끝나는 벼랑 끝 상황이었다.
서울은 이를 악물었다. 전반 20분 클리말라의 선제골로 희망의 불씨를 살렸다. 정승원이 오른쪽 측면에서 상대를 흔든 뒤 반대편에 있는 송민규에게 롱 크로스를 올렸다. 송민규는 이를 잡아 가운데로 달려 들어오던 클리말라에게 연결했다. 클리말라는 거침 없는 헤더슛으로 고베의 골망을 흔들었다.
문제는 뒷심이었다. 서울은 후반 집중력이 급격히 떨어졌다. 후반 32분 오사코 유야에게 동점골을 허용했다. 다급해진 서울은 조영욱 대신 문선민을 넣어 변화를 꾀했다. 하지만 서울의 흐트러진 집중력은 쉽게 돌아오지 않았다. 서울은 후반 44분 이데구치 요스케에게 추가 실점했다. 이데구치는 서울 골키퍼 구성윤과 수비진의 소통 실수를 파고들어 골을 탈취했다. 이후 구성윤의 키를 넘기는 슈팅으로 득점을 완성했다. 1-2, 리드를 내준 서울은 추격 동력을 잃었다. 끝내 경기를 뒤집지 못한 채 1대2로 패했다. "목표를 상향 조정해서 한 단계씩 가야 할 것 같다"며 욕심을 드러냈던 서울의 ACLE 도전은 16강에서 막을 내렸다. K리그의 2025~2026시즌 ACL 도전도 끝났다.