'독도남' 박종우, '영원한 해병' 김원일 해설 데뷔…K리그 중계 새 얼굴 주목

기사입력 2026-03-12 13:16


'독도남' 박종우, '영원한 해병' 김원일 해설 데뷔…K리그 중계 새 얼…

[스포츠조선 김성원 기자]K리그 중계에 선수 출신 해설위원들이 잇따라 등장하며 팬들에게 신선한 재미를 선사한다.

먼저 '독도남'으로 잘 알려진 전 국가대표 미드필더 박종우가 14일 K리그1 광주와 전북의 경기에서 해설위원으로 첫선을 보인다. 현역 은퇴 직후 해설위원으로 변신한 박종우는 선수 시절 뛰어난 활동량과 투지 넘치는 플레이로 많은 팬들의 사랑을 받았다.

직전 시즌까지 그라운드를 누빈 만큼 최신 전술 트렌드와 현장 경험으로 생생한 해설을 선보일 것으로 기대된다. 이 경기는 JTBC SPORTS와 쿠팡플레이에서 생중계되며, 박종우 위원과 함께 배성재 캐스터, 이황재 해설위원이 호흡을 맞춘다.

해병대 현역병 출신으로 프로 무대에서 통산 211경기에 출장했던 '영원한 해병' 김원일도 해설위원으로 정식 데뷔한다. 김원일은 15일 포항과 인천의 경기에서 처음으로 중계 마이크를 잡는다. 김원일은 2024년과 2025년 ENA SPORTS의 프리뷰 프로그램 '슈퍼스카이데이'의 패널로 현장을 누비며 깊이 있는 분석과 솔직한 입담을 선보인 바 있고, 이번 시즌부터는 정식 해설위원으로 K리그 팬들을 만난다.

포항 선수 출신인 김원일 위원은 친정팀 경기를 해설하며 뜻깊은 데뷔 무대를 갖게 됐다. 이 경기는 JTBC SPORTS와 쿠팡플레이에서 생중계되며, 이광용 캐스터가 함께한다.

K리그 유튜브 오리지널 시리즈 '해설의 신' 우승자 김수범도 올 시즌 K리그2 해설위원으로 합류해 주목을 받고 있다. 김수범은 2011년부터 2023년까지 광주, 제주, 강원, 수원FC, 김포, 전남 소속으로 K리그에서 활약했다.

김수범은 K리그2 1라운드 경남과 전남의 경기에서 해설위원 데뷔전을 치렀으며, 명쾌한 해설과 뛰어난 전달력으로 좋은 반응을 얻었다. 김수범은 14일 열리는 K리그2 3라운드 김해와 수원FC 경기에서 두 번째 해설에 나설 예정이다. 이 경기는 BALL TV와 쿠팡플레이에서 생중계되고, 이대현 캐스터가 함께한다.

올해 K리그 중계 방송은 그래픽 전면 개편과 특수 카메라 도입, 새로운 중계진 합류 등을 통해 풍성하고 몰입감 있는 중계를 선보이고 있다.

올 시즌 K리그1은 ENA SPORTS, JTBC SPORTS, IB SPORTS와 지상파 3사에서 시청할 수 있다. K리그2는 MAXPORTS를 비롯해 생활체육TV, BALL TV, IB SPORTS 등에서 중계된다. 쿠팡플레이는 K리그1과 K리그2 전 경기를 온라인 생중계한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

2.

'김준호♥' 김지민, '2세 준비 식단' 공개..."황제처럼 먹는 영양식"

3.

"장항준, 영화는 잘 몰라" 팟캐스터의 조롱...'1200만 거장'으로 만든 반전

4.

효린, 개복수술 흉터 가린 '대형 타투' 오픈…콤플렉스 이겨낸 자신감

5.

아이유, 차원이 다른 '추석 선물' 공개됐다...박준면 "이게 월드클래스"

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽다 살아난' 미국 WBC 2라운드 진출 사실상 확정! 이탈리아, 멕시코에 6점차 리드…'탈락 경우의 수' 사라졌다

2.

"中 월드컵 가면 난리날 걸" 이란 북중미월드컵 불참 선언, FIFA 대체 국가 선택 재량권…BBC "아직 배제하기 일러"

3.

대만팬 SNS 테러! 문보경 입 열었다 → 고의 삼진 진짜로? 대인배 반응. "칭찬으로 받아들이겠다" [마이애미 현장]

4.

'고마워요 이탈리아' 이미 본선 갔다던 멍청했던 미국, 역사에 남을 치욕 피했다...기사회생 8강 진출

5.

충격 반전! '미국 WBC 예선 탈락' 결국 없었다→모양 빠진 '세계 최강'…이탈리아, B조 1위 8강행, '경우의 수 삭제'

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽다 살아난' 미국 WBC 2라운드 진출 사실상 확정! 이탈리아, 멕시코에 6점차 리드…'탈락 경우의 수' 사라졌다

2.

"中 월드컵 가면 난리날 걸" 이란 북중미월드컵 불참 선언, FIFA 대체 국가 선택 재량권…BBC "아직 배제하기 일러"

3.

대만팬 SNS 테러! 문보경 입 열었다 → 고의 삼진 진짜로? 대인배 반응. "칭찬으로 받아들이겠다" [마이애미 현장]

4.

'고마워요 이탈리아' 이미 본선 갔다던 멍청했던 미국, 역사에 남을 치욕 피했다...기사회생 8강 진출

5.

충격 반전! '미국 WBC 예선 탈락' 결국 없었다→모양 빠진 '세계 최강'…이탈리아, B조 1위 8강행, '경우의 수 삭제'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.