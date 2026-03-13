[K리그2 프리뷰]'키워드는 3연승' 초반 치고 나가려는 수원FC-대구-수원...이랜드-부산 '빅뱅'

|
|
[스포츠조선 박찬준 기자]예상대로다.
수원FC는 좋은 기회를 잡았다. 14일 오후 2시 김해종합운동장에서 '신생팀' 김해FC와 만난다. 김해는 첫 2경기에서 6골이나 내주는 등 수비가 무너지며 2연패를 당했다. 리그에서 가장 많은 7골을 기록 중인 수원FC 입장에서는 좋은 먹잇감이다. '신입생' 프리조가 3골로 득점 선두에 올라 있고, '에이스' 윌리안도 2골을 넣으며 맹활약 중이다.
대구는 15일 오후 2시 충남아산 원정길에 나선다. 화성FC와의 첫 경기에서 고전 끝에 1대0 신승을 거둔 대구는 2라운드에서 만만치 않은 전남을 상대로 4대2 대승을 거뒀다. 겨우내 많은 기대를 모은 세징야-에드가-세라핌, '세세드가 트리오'가 맹위를 떨쳤다. 칭찬에 인색한 김병수 감독도 "판타스틱했다"고 할 정도였다. 첫 경기에서 파주 프런티어에 3대2 승리를 거둔 후 휴식일을 보낸 충남아산 입장에서는 부담스러운 상대다.
|
|
3라운드 또 다른 빅매치는 14일 오후 2시 목동종합운동장에서 펼쳐지는 이랜드와 부산의 경기다. 창대창의 대결이다. 이랜드는 아직 많은 골을 넣지 못하고 있지만, 특유의 유려한 공격축구가 돋보인다. 박재용 김현, 두 신입 공격수들도 연착륙했다. 조성환 감독이 트레이드마크 같은 스리백을 버리고 포백을 장착한 부산은 확 달라진 모습을 보이고 있다. 4대1 대승을 거둔 지난 안산 그리너스전에서는 무려 27개의 슈팅을 날리기도 했다. 두 팀은 지난 시즌 1승1무1패로 팽팽했다. 세 경기에서 도합 12골이 나왔을 정도로 치열한 경기가 이어진만큼 이번 경기도 비슷한 흐름으로 전개될 공산이 크다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com