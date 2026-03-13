미쳤다! 음홀 듀오가 한 팀에서 뛴다? 프랑스 1티어 '레알 마드리드, 여전히 홀란 영입 원하고 있다'...이적료는 8576억원

12일(한국시각) 프랑스 레퀴프는 '레알 마드리드가 여전히 엘링 홀란 영입을 원하고 있다'고 보도했다.
홀란은 설명이 필요없는 세계 최고의 스트라이커다. 브뤠네 유스 출신인 홀란은 레드불 잘츠부르크에서 자신의 이름을 알린 후 도르트문트에서 최고의 활약을 펼쳤다. 각종 분데스리가 득점 기록을 새로 쓴 홀란은 수많은 팀들의 러브콜 속 2022년 맨시티 유니폼을 입었다.
홀란은 입단 첫 해부터 괴물 같은 활약을 펼쳤다. 리그에서 35경기 36골이라는 어마어마한 성적표를 남겼다. 앨런 시어러의 득점 기록을 경신했다. 홀란 시즌 내내 53경기에서 52골을 넣었다. 홀란의 활약 속 맨시티는 그토록 원했던 유럽챔피언스리그 트로피와 함께 트레블을 달성했다.
홀란은 이후에도 꾸준히 득점포를 가동하며, 득점왕을 싹쓸이 하고 있다. 홀란은 맨시티 이적 후 186경기에서 153골을 넣었다. 커리어 통산 386경기에서 308골을 기록 중이다. 유럽 대항전에서의 활약이 경이로운데 63경기 60골을 넣었다.
대표팀에서도 경기당 한 골이 넘는 48경기 55골이라는 놀라운 득점력을 보여주고 있다. 홀란의 활약 속 노르웨이는 북중미월드컵 출전에 성공했다. 노르웨이는 강력한 다크호스로 평가받고 있다. 세계 최고의 선수라면 무조건 영입하고 보는 레알 마드리드의 레이더망에 홀란이 빠질리가 없다. 레알 마드리드는 과거부터 홀란을 원했다. 더선은 1월 '플로렌티노 페레즈 레알 마드리드 회장은 올 여름 홀란과 계약하고 싶어한다. 레알 마드리드는 홀란이 맨시티로 이적하기 전부터 영입을 원했다. 홀란도 레알 마드리드의 팬으로 알려져있다. 궁극적인 커리어 목표로 보고 있다. 하지만 홀란은 2034년까지 맨시티와 장기 계약을 맺은 상황이다. 레알 마드리드가 홀란 영입을 위해선 5억 유로(4억 3300만 파운드)가 넘는 거액의 이적료를 제시해야 한다'고 전했다.
레알 마드리드는 2024년 여름 킬리안 음바페를 영입했다. 현재 음바페를 중심으로 공격진을 재편한 상황이다. 여기에 홀란을 추가하고 싶어한다. 홀란이 영입될 경우, 음홀듀오라는 역사상 최강의 공격 콤비가 탄생하게 된다. 이를 위해서는 비니시우스 주니오르 등의 매각이 선행되어야 하는데, 레알 마드리드가 워낙 비니시우스를 아끼고 있어 가능 여부는 불투명한 상황이다.