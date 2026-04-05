일본 '29-1' 압도했는데, 이토록 잔인할 수 있을까...韓 안중에도 없는 '충격 결별'→호주까지 경악! "열정이 부족하다고 짤렸어"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 파격적인 결정에 모두가 놀라고 있다.

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일본의 사커다이제스트웹은 4일 '아시아 제패 이후 12일 만에 일본에서 나온 소식에 호주도 이를 보도했다'고 전했다.

일본축구협회(JFA)는 최근 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 종료와 함께 계약이 만료된 닐센 감독과 재계약을 하지 않기로 결정했다고 발표했다. 닐센 감독은 21일 호주 시드니에서 열린 아시안컵 결승에서 승리하며, 우승을 차지했음에도 불구하고 일본 대표팀과 우승 후 12일 만에 결별을 확정했다.

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일본축구협회는 발전일 필요하다는 것을 이유로 꼽았다. 미야모토 쓰네야스 JFA 회장은 "주요 국제 대회 우승을 목표로 여러 요인을 검토한 끝에 내린 결론"이라고 했다. 사사키 노리오 여자대표팀 위원장은 "코칭 스타일은 너무 느슨하고 부드러웠다. 내년 브라질 월드컵에서 우승하려면 더 엄격한 접근과 강도 높은 훈련이 필요하다. 다음 단계로 끌어올리기 위한 대화를 나눴지만, 그에게서 열정을 느낄 수 없었다"며 닐센 감독의 태도를 이유로 지적했다.

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놀라운 결정이다. 일본은 직전 아시안컵에서 닐센 감독 체제로 엄청난 성과를 거뒀다. 2024년 12월 일본 여자 축구 사상 첫 외국인 사령탑으로 부임한 닐센 감독은 아시안컵 내내 일본을 우승 후보에 어울리는 경기력과 함께 이끌었다. 놀라운 경기력을 선보였다. 일본은 이번 대회 단 한 골만을 허용했다. 대신 29골을 넣었다. 한국이 조별리그에서 3대0으로 꺾었던 필리핀을 8강에서 만난 일본은 무려 7골을 터트리는 득점력을 선보이며 4강 진출을 확정했다. 일본은 필리핀을 상대로 슈팅 44개, 유효슈팅 16개를 기록했다. 반면, 필리핀은 슈팅 0개에 그쳤다.유일한 실점은 한국과의 4강전 당시 강채림에게 허용한 실점이다. 결승에서는 호주를 상대로 끈질긴 수비까지 선보이며 트로피를 들어올렸다.

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아시안컵 우승 이후 닐센 감독 체제에서 월드컵 무대 도전까지 이어가리라 기대됐다. 닐센 감독은 지난달 24일 일본 귀국 후 진행한 기자회견에서 "할 수 있는 것을 이뤄내겠다는 태도를 이번 대회에서 배웠다고 생각한다. 만복하면 좋지 않다. 앞으로도 더 팀을 향상시켜 나가고 싶다"고 밝혔다. 하지만 일본축구협회의 결정으로 닐센 감독의 다짐은 이뤄지지 못했다.

일본과 아시안컵 우승을 다퉜던 호주는 이번 일본의 결정에 놀라움을 표했다. 사커다이제스트웹은 '호주의 풋볼360ㅇ은 이번 결정에 대해 닐센 감독의 열정적인 인터뷰 영상을 올리며, 열정이 부족하다고 경질된 것이냐는 반응을 보였다'고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com