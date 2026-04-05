"진짜 '괴물'이다!" 英 BBC 깜짝…'리버풀 킬러' 홀란 벌써 12번째 해트트릭→145년 만의 대기록 완성

Soccer Football - FA Cup - Quarter Final - Manchester City v Liverpool - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 4, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates scoring their first goal with Rayan Cherki Action Images via Reuters/Jason Cairnduff TPX IMAGES OF THE DAY

Soccer Football - FA Cup - Quarter Final - Manchester City v Liverpool - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 4, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates after Antoine Semenyo scores their third goal REUTERS/Phil Noble

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[스포츠조선 김가을 기자]엘링 홀란(맨시티)이 또 한 번 기록을 썼다.

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맨시티는 4일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵 8강에서 4대0 승리했다. 홀란이 혼자 세 골을 넣으며 팀을 승리로 이끌었다. 이로써 맨시티는 추가 우승 가능성을 높였다. 맨시티는 지난달 아스널을 잡고 EFL 컵(카라바오컵)에서 우승했다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 30경기에선 18승7무5패(승점 61)를 기록하며 2위에 랭크돼 있다. 한 경기 더 치른 1위 아스널(승점 70)과의 격차는 9점이다.

영국 언론 BBC는 5일 '맨시티가 기록적인 8회 연속 FA컵 준결승 진출을 이뤄냈다. 1880년대부터 이어져 온 기록을 깨고 대회 18연승을 거뒀다. 맨시티는 호셉 과르디올라 감독 부임 뒤 10여년 동안 FA컵에서 가장 뛰어난 팀이다. 이 기간 맨시티는 FA컵 52경기에서 44승-157득점을 기록했다. 또한, 대회 18연승을 기록했다. 이로써 1873년 12월부터 1881년 2월까지 세운 클래펌 로버스의 오랜 기록을 넘어섰다'고 보도했다.

Soccer Football - FA Cup - Quarter Final - Manchester City v Liverpool - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 4, 2026 Manchester City's Erling Haaland acknowledges the fans as he celebrates after the match REUTERS/Phil Noble

TOPSHOT - Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (C) celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup quarter final football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 4, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

홀란의 발끝은 더욱 뜨겁다. BBC는 '홀란은 2022년 맨시티 합류 뒤 12번째 해트트릭을 기록했다. 이 기간 동안 유럽 5대 빅 리그 선수 중 가장 많은 기록이다. 그는 크리스 서튼, 세르히오 아구에로에 이어 잉글랜드에서 뛰는 선수로는 세 번째로 리버풀과의 홈 경기에서 4연속 이상 득점한 선수가 됐다'고 했다.

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홀란은 "이 팀은 가장 큰 무대에서 트로피를 거머쥐어야 한다. 맨시티를 위해 해트트릭을 한 지 꽤 오래됐다. 특별하다. 정말 기쁘다"고 말했다. 그는 올 시즌 맨시티와 노르웨이 A대표팀에서 총 50경기를 소화했다. 46골을 넣는 힘을 발휘했다.

한편, 맨시티는 13일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 첼시와 EPL 원정 경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com