[오피셜]"누가 기량 저하래!" '도움 1위 등극' 손흥민 전반에만 4AS 폭발→자책골 유도…LA FC, 5-0 리드 中

Los Angeles Football Club' South Korean player Son Heung-min (R) speaks with journalists at The Liquid I.V. Performance Center on the campus of Cal State LA in Los Angeles on February 20, 2026. LAFC will play against Miami during the MLS opening match on February 21. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 24: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club controls the ball against Real Espana during the first half of CONCACAF Champions Cup 2026 at BMO Stadium on February 24, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 전반에만 '도움 포트트릭'을 달성했다.

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LA FC는 5일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 2026년 메이저 리그 사커(MLS) 홈 경기에서 전반을 5-0으로 크게 이긴 채 마감했다.

손흥민의 발끝이 무척이나 뜨거웠다. 그는 경기 시작 7분 만에 날카로운 슈팅으로 상대 자책골을 이끌어냈다. 손흥민은 오른 측면에서 오프사이드 라인을 살짝 깨고 반대편으로 크로스를 시도했다. 그의 발을 떠난 공은 상대 수비수 요시프 브레칼로를 맞고 골대 안으로 들어갔다. LA FC가 1-0 리드를 잡았다.

분위기를 제대로 탔다. 이번에도 모든 것은 손흥민의 발끝에서 시작했다. 전반 20분 가운데서 공을 잡은 손흥민은 빈공간을 보고 드니 부앙가에게 살짝 찔러줬다. 부앙가는 오른발슛으로 득점을 완성했다. 3분 뒤 또 득점이 나왔다. 손흥민이 볼키핑한 뒤 부앙가를 향해 날카로운 패스를 날렸다. 부앙가가 추가골을 꽂아 넣으며 환호했다. 여기서 끝이 아니었다. 손흥민은 전반 28분 도움 해트트릭을 완성했다. LA FC는 상대의 패스 실수를 놓치지 않고 기회를 만들었다. 손흥민은 왼발로 부앙가에게 패스했고, 부앙가가 이번에도 득점했다. 부앙가는 195일 만에 해트트릭을 달성했다. 손흥민은 전반 39분 세르지 팔렌시아의 득점까지 도왔다.

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이날 손흥민은 전반에만 어시스트 4개를 기록하며 '도움왕 모드'를 선보였다. 그는 인터 마이애미와의 첫 경기에서 리그 1호 도움을 기록했다. 휴스턴과의 2라운드에선 2개의 도움을 더했다. 그는 실시간 리그 도움 선두로 뛰어 올랐다.

South Korea's Son Heung-Min goes for the ball during the international friendly soccer match between South Korea and Ivory Coast in Milton Keynes, England, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

South Korea's Son Heung-Min enters to the pitch prior to the international friendly soccer match between South Korea and Ivory Coast in Milton Keynes, England, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

한편, 손흥민은 올 시즌 아직 필드골을 기록하지 못했다. 손흥민은 자신을 둘러싼 '기량 저하 논란'에 "득점이 없을 때마다 기량에 대한 이야기를 하는 것 자체가 아쉽다. 그동안 많은 골을 넣다 보니 기대감이 높은 것을 잘 알고 있다. 하지만 나는 내가 해야할 위치에서 항상 최선을 다하고 몸 상태도 좋다"며 "기량이 떨어진 것처럼 느껴졌다면 내가 더 열심히 해서 잘하면 된다. 능력이 안 되면 대표팀에 더 있을 수는 없다. 어디까지나 내가 소속팀에 가서 컨디션적인 부분을 잘 올려야 되는 부분이라고 생각한다"고 말했다.

홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독도 "처음에 들어올 때 감기 기운이 있어 배려했다. 내가 보기엔 손흥민 선수가 팀의 주장으로서 또 베테랑으로서 역할은 아주 잘하고 있다"고 믿음을 드러냈다. 마크 도스 산토스 LA FC 감독 역시 "손흥민의 몸 상태가 100%가 아니다. (팀에서 맡는) 역할은 지난 시즌과 같다. 측면이 아닌 중앙에서 뛰는데, 변화의 과정에는 시간이 필요하다"며 "난 손흥민을 믿는다. 지금은 슈팅이 막히는 경우가 있지만, 곧 득점할 것이다. 그를 전적으로 신뢰한다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com