"미모의 딸 있든, 말든" '징계' 과르디올라, 벤치 비워도 격분 또 격분…그래도 '해피엔딩'! 리버풀 '또또또' 대파

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[스포츠조선 김성원 기자]펩 과르디올라 맨시티 감독은 벤치를 비워도 못 말린다.

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맨시티가 난적 리버풀을 또 꺾었다. 맨시티는 4일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 FA컵 8강전에서 4대0으로 대승하며 준결승에 진출했다. 엘린 홀란이 해트트릭을 기록한 가운데 앙투한 세메뇨가 한 골을 보탰다.

맨시티는 이번 시즌 리버풀과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 두 차례 대결에서 모두 승리했다. 리버풀 일부 팬들은 8강 대진 추첨에서 맨시티와 엮이자 '조작됐다', '이미 결승 진출팀이 결정됐다' 등 불만을 토해냈다.

우려는 현실이었다. 홀란은 전반 39분 페널티킥으로 선제골을 터트린 데 이어 전반 추가시간인 47분 두 번째 골을 작렬시켰다. 후반 5분에는 홀란의 두 번째 골을 어시스트한 세메뇨가 골망을 흔들었다. 홀란은 후반 12분 해트트릭을 완성했다.

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리버풀은 무기력했다. 아무런 저항을 하지 못하고 허망하게 무너졌다. 흥미로운 점은 과르디올라 감독이 벤치에 없었다는 것이다. 그는 이번 시즌 국내 대회에서 옐로카드 6장을 받아 2경기 출전 정지 징계를 받았다.

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마리아 SNS

과르디올라 감독은 관중석에서 리버풀전을 관전했다. 그의 옆에는 25세의 장녀 마리아가 함께했다. '열정 폭발'은 시공을 가리지 않았다.

0-0으로 팽팽하던 전반 18분 라얀 셰르키가 페널티박스 안에서 리버풀의 밀로스 케르케즈와 충돌 후 쓰러졌다. 주심은 문제가 없다고 경기를 진행시켰다.

그러나 과르디올라 감독은 페널티킥이라며 격분했다. 아버지의 열정적인 모습에도 마리아는 표정 변화없는 차분한 모습이어서 더 눈길을 끌었다. 마리아는 인스타그램 팔로워가 90만명에 육박한 콘텐츠 크리에이터다.

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과르디올라 감독은 2024년 11월 경기 중 극한의 스트레스로 얼굴과 머리에 붉은 상처 자국이 생겨 화제가 됐다. 그는 경기 후 기자회견에서 긁힌 흔적에 대한 질문을 받고 "자해하고 싶었다"고 말한 후 긁는 동작을 하며 "내 손가락, 내 손톱으로"라고 밝혀 논란이 됐다. 결국 '자해 발언'에 대해 사과까지 했다.

그는 23일 카라바오컵(리그컵) 결승전에서 아스널을 2대0으로 꺾고 우승한 후에도 머리를 긁은 흔적이 포착됐다. 벤치를 비워도 그의 몸놀림은 변화가 없다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com