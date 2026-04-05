또 터지는 화수분, 2026년도 유스 맛집 포항...시즌 첫 연승에서 빛난 '깜짝 선발'+중원 젊은 피

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 상승 곡선을 그린다. 전진의 원동력에는 '유스 맛집' 포항의 젊은 피들이 있다.

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포항은 4일 포항스틸야드에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드에서 1대0으로 승리했다. 개막 이후 4경기에서 승리가 없었던 포항은 강원과 대전을 연거푸 꺾고 시즌 첫 연승을 기록했다. 3경기 연속 무실점까지 기록해 상승 궤도에 올라타기 위한 준비를 마쳤다.

아시아챔피언스리그(ACL)2 일정과 함께 조금 일찍 시즌의 문을 열었던 포항의 시작, 아쉬움이 컸다. 부상과 퇴장 변수가 포항을 가로막았다. 첫 경기 김천전부터 박찬용의 퇴장으로 열세에 놓였다. 이후 서울전 트란지스카, 부천전 전민광까지 퇴장 변수에 울었다. 부상도 빼놓을 수 없었다. 김승호 황재환 기성용 조르지 등 선수들이 부상으로 이탈하며 100% 전력을 구성하기 어려웠다. 빈자리와 함께 부진한 흐름이 이어졌다. 2025시즌 초반 흔들렸던 기억이 떠올랐다. 박태하 포항 감독은 "슬로우스타터를 좋아하지 않는다"고 밝힐 정도였다.

5라운드부터 본격적인 반등의 신호탄을 쏘아올렸다. 기성용과 김승호, 조르지 등이 돌아오며 선수단 공백이 크게 줄었다. 안정적인 수비를 바탕으로 전방의 이호재가 터지며 승리의 실마리를 마련했다. 완델손과 김용학 등 측면에 가세한 선수들의 폼도 올라오고 있다. '우승 후보'로 평가받는 대전까지 잡아내며 경기력을 한층 끌어올렸다.

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흔들림 속에서 꽃봉오리를 피워내기 시작한 유망주들의 활약을 빼놓을 수 없다. 부상 혹은 퇴장 변수로 생긴 빈자리를 안정적으로 채웠다. 뛰어난 유스 시스템을 갖춘 포항의 저력이었다. 수비에서 기대를 모으게 하는 선수는 김호진이다. 2026년 포항 입단 후 주장 전민광의 퇴장 징계로 깜짝 선발 기회를 잡았다. 인천전부터 교체 명단에 올랐고, 대전전 선발로 포항 소속 첫 경기를 소화했다. 이미 준비된 신인이다. 포항제철고등학교를 거쳐 포항 우선지명을 받은 김호진은 용인대에서 수비형 미드필더와 센터백을 오가며 경험을 쌓았다. U-20(20세 이하) 월드컵에도 참가하며 국제 무대 경험까지 쌓았다. 김호진은 포항 소속 첫 경기에서 대전 최전방을 책임지는 디오구와 주민규를 상대했다. 공세를 막아내며 무실점에 일조했다. 중원에는 황서웅이 잠재력을 선보이고 있다. 기성용과 김승호가 빠진 사이 중원 한 자리를 차지하며 기회를 받았다. 뛰어난 활동량을 바탕으로 드리블과 패스 모두 준수하다. 베테랑 선수들의 복귀에도 박 감독의 신임을 받으며 대전전 중원 싸움, 전방 압박에 기여했다.

포항은 지난해에도 유망주들의 활약이 흔들리던 팀을 붙잡았다. 강민준 한현서 김동진 조상혁 등이 기회를 받으며 위기의 팀을 구했다. 올 시즌은 김호진과 황서웅 이창우가 가세하며, 에너지와 활력이 가득한 선수단을 구축했다. 2026년 포항의 화두는 성장이다. 2025년보다 좀 더 나은 성적과 경기력이 목표다. 그 속에서 포항이 뿌린 씨앗, 영일만을 흔드는 유망주들도 함께 자란다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com