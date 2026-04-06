"손흥민, 완벽 가까운 성적" '4도움→망상 오피셜' 띄운 ESPN 공식 발표! LA FC 파워랭킹 1위 탈환…메시, 5위 '충격'

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민이 비상하자 LA FC도 날개를 활짝 펼쳤다.

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미국의 'ESPN'이 6일(이하 한국시각) 2026년 메이저리그사커(MLS) 6라운드 후 파워랭킹을 발표했다. LA FC가 1위를 탈환했다.

손흥민은 5일 올랜도 시티와의 홈경기에서 전반에만 4개의 도움을 몰아치며 LA FC의 6대0 대승을 이끌었다. LA FC는 MLS에서 유일한 무패 팀이다. 5승1무(승점 16)를 기록, 서부 콘퍼런스 1위 자리를 굳게 지켰다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 3승1무를 포함하면 올 시즌 공식전 10경기 무패(8승2무)를 질주했다.

손흥민은 A매치 복귀와 함께 MLS 역사에 남을 진기록을 세웠다. 그는 전반 7분 만에 상대 자책골을 유도하며 LA FC에 선제골을 선물했다.

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'원맨쇼'의 서곡이었다. 손흥민은 전반에만 무려 4개의 도움을 올렸다. '흥부 듀오' 드니 부앙가와의 찰떡 호흡이 살아났다. 손흥민은 전반 20분, 23분, 28분 부앙가의 해트트릭을 이끌었다. 끝이 아니었다. 손흥민은 전반 39분 세르지 팔렌시아의 쐐기골까지 도왔다.

MLS는 전날 공식 SNS를 통해 '45분 동안 4개 이상을 기록한 선수는 단 두 명'이라고 했다. 리오넬 메시(인터 마이애미)와 손흥민이다.

메시는 2024년 5월 5일 뉴욕 레드불스와의 홈경기에서 후반에만 무려 도움 5개를 작성하며 인터 마이애미의 6대2 승리를 이끌었다. 5도움이 MLS 한 경기 최다 도움 기록이다. 손흥민이 이날 메시의 뒤를 이었다.

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Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) scores past Orlando City goalkeeper Maxime Crepeau (71) in the first half at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

'ESPN'은 'LA FC는 거의 완벽에 가까운 성적으로 리그 선두에 올라 있다'는 제목을 뽑았다. LA FC는 이전 파워랭킹에선 2위였지만 1위로 다시 도약했다.

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'ESPN'은 '손흥민은 올랜도와의 경기에서 전반전에만 4개의 어시스트를 기록하며 메시의 최다 어시스트 기록에 근접했다. 이 중 3개는 부앙가에게 연결됐다'며 '부앙가는 MLS 통산 5번째 해트트릭을 달성하며 올 시즌 무실점을 기록 중인 팀의 압도적인 승리를 이끌었다'고 설명했다.

6라운드에서 첫 패전의 멍에를 쓴 내슈빌 SC가 1위에서 2위로 떨어진 가운데 밴쿠버 화이트캡스, 산호세 어스퀘이크가 3, 4위에 포진했다. 인터 마이애미는 4위에서 5위로 떨어졌다. 메시는 5일 새로운 안방인 누 스타디움 개장 경기에서 인터 마이애미 첫 골을 터트렸지만 오스틴과 2대2로 비겼다. 인터 마이애미는 최근 MLS와 챔피언스컵 등 5경기 중 4경기에서 무승부를 기록했다.

Los Angeles Football Club' South Korean player Son Heung-min (R) speaks with journalists at The Liquid I.V. Performance Center on the campus of Cal State LA in Los Angeles on February 20, 2026. LAFC will play against Miami during the MLS opening match on February 21. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

손흥민은 A매치 브레이크 전 8경기 연속 침묵하며 우려를 낳았다. 마크 도스 산토스 LA FC 감독은 올랜드전 후 제대로 반박했다.

그는 "손흥민은 우리 팀에 정말 큰 도움이 되고 있다. 매번 득점해야 하는 건 아니다. 팀을 돕는 것이 중요하고, 손흥민은 지금 그 역할을 훌륭히 해내고 있다. 그래서 나는 그를 다른 시각으로 바라보고 있다"고 말했다.

그리고 "(손흥민은) 전반에 우리 팀의 다섯 골에 모두 관여했다. 우리가 더 바랄 게 뭐가 있겠느냐"고 반문한 후 "사람들이 손흥민이 매 경기 다섯 골씩 넣을 거라고 생각한다면, 그건 망상이다. 손흥민은 헌신적이고 열심히 뛴다. 나는 전적으로 신뢰한다. 전반전 활약은 정말 대단했다. 손흥민의 플레이는 정말 압도적이었다"고 강조했다.

손흥민은 이번 시즌 MLS에서 7개의 어시스트로 도움 부문 선두로 뛰어올랐다. 그는 모든 대회에서 1골-11도움을 기록 중이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com