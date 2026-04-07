"韓 축구 초대박!" 이강인, AT마드리드 '4000만 유로' 역대급 이적료 나온다→EPL '러브콜' 동시 폭발

사진=Krrish

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Toulouse - Parc des Princes, Paris, France - April 3, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in in action with Toulouse's Pape Diop REUTERS/Benoit Tessier

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹·PSG)이 역대급 이적료의 주인공이 될까.

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아틀레티코 마드리드 소식을 주로 전하는 에스토 에스 아틀레티는 6일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드가 이강인을 영입하기 위해 넘어야 할 두 가지 어려움이 있다. 앙투안 그리에즈만이 아틀레티코 마드리드를 떠나는 것이 임박했다. 아틀레티코 마드리드 경영진은 비상에 걸렸다. 그리에즈만의 이탈로 아틀레티코 마드리드는 공격 전환을 이끌어줄 창의적이고 경험이 풍부한 어린 선수가 절실히 필요하다. 이강인은 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 이상적 후보다. 이강인은 미드필더로서 타고낭 재능, 시메오네 감독의 철학에 완벽하게 부합하는 피지컬, 스페인 프리메라리가에 대한 깊은 이해를 갖추고 있다. 다만, 이강인이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입는 데에는 두 가지 큰 어려움이 있다'고 보도했다.

이 매체는 이적 시장에 정통한 파브리시오 로마노 기자의 보도를 인용했다. 에스토 에스 아틀레티는 '이강인 영입전에 아틀레티코 마드리드만 뛰어든 것은 아니다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복수의 클럽이 이강인의 상황을 주목하고 있다. 이는 이적 시장의 영원한 딜레마다. EPL 팀들은 막강한 재정력을 갖고 있다. 아틀레티코 마드리드 스포츠적 매력 및 안정성 사이의 갈등이 있다. EPL 팀들은 협상에서 판세를 뒤집을 수 있는 막대한 자금을 보유하고 있다. 아틀레티코 마드리드가 제시할 수 있는 금액의 두 배에 달하는 계약을 제안할 수 있다'고 했다.

앞서 프랑스 언론 스포르트는 '이강인이 이적시장에 엄청난 파장을 일으키고 있다. 이강인은 PSG와 2028년까지 계약한 상태다. 하지만 그의 미래는 추측의 대상이 되고 있다. 다재다능한 이강인은 아직 계약 연장을 하지 않았다. 유럽 복수의 클럽이 그의 상황을 지켜보고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 토트넘이 영입 경쟁에 다시 뛰어들었다. 애스턴 빌라와 뉴캐슬(이상 잉글랜드)도 상황을 주시하고 있다. 4000만 유로 이상의 이적료라면 PSG가 그를 떠나보낼 수 있다'고 했다.

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Toulouse - Parc des Princes, Paris, France - April 3, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in shakes hands with coach Luis Enrique after being substituted REUTERS/Benoit Tessier

Austria's goalkeeper Patrick Pentz, left, and South Korea's Kang-in Lee in action during the international friendly soccer match between Austria and South Korea in Vienna, Austria, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Heinz-Peter Bader)

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또 다른 어려움은 PSG 내 이강인의 가치다. 이 매체는 '이강인은 PSG와 2028년 6월까지 계약했다. PSG는 그의 이적을 쉽게 허용할 생각이 없다. PSG는 그를 최고 선수의 로테이션 선수로 평가한다. 그의 순수한 축구 실력 만큼이나 그의 미디어 영향력도 중요하다. 이강인의 활약은 아시아 시장 마케팅 측면에서 엄청난 경제적 효과를 창출한다. PSG는 천문학적 보상 없이는 이 자산을 포기할 생각이 없다'고 했다.

에스토 에스 아틀레티는 '어려움에도 이강인을 향한 아틀레티코 마드리드의 관심은 진정하고 지속적이다. 아틀레티코 마드리드 팬들은 그의 놀라운 왼발을 보고 싶어한다. 그러나 현실적으로 영입을 위해선 많은 노력을 기울여야 한다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com