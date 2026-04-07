[공식발표] 손흥민 "기량 떨어지면 국대 내려놓겠다" 파격 발언 이유 있었다, MLS 역사상 최초 전반 4도움→2026시즌 첫 이주의 팀 선정

사진=MLS

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 드디어 미국 메이저리그사커(MLS) 이주의 팀에 뽑혔다.

Advertisement

MLS 사무국은 7일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 리그 6라운드 이주의 팀을 발표했다. 손흥민이 이번 시즌 처음으로 이름을 올렸다.

당연한 선정이다. 손흥민은 5일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시시티와의 2026시즌 MLS 6라운드 경기에서 6대0 대승을 거뒀다. 이로써 LA FC는 개막 후 리그 6경기 무패와 연속 클린시트를 달성했다.

손흥민의 미친 활약이 터진 경기였다. 전반 7분 올랜도의 수비진 사이로 침투한 손흥민은 중앙으로 크로스를 올려줬다. 수비수가 이를 막아내려다가 자책골을 넣어버리면서 LA FC가 앞서갔다. 전반 20분 흥부 듀오가 합을 맞췄다. 손흥민이 중앙에서 부앙가를 향해 완벽한 스루패스를 찔러줬고, 부앙가의 환상적인 마무리가 나왔다.

Advertisement

3분 뒤에도 흥부 듀오였다. 하프라인 밑에서 공을 받은 손흥민은 지체없이 부앙가에게 전달했다. 부앙가는 이를 놓치지 않았다. 전반 28분에는 손흥민이 페널티박스 앞에서 감각적인 볼터치로 부앙가의 해트트릭을 만들어줬다. 손흥민은 전반 39분에도 페널티박스 안에서 세르지 팔렌시아의 득점을 도우면서 전반전에만 4개의 도움을 터트리는 역사적인 퍼포먼스를 완성했다.

MLS 사무국은 'LA FC의 다이내믹 듀오가 올랜도 시티를 6대0으로 완파했다. 한국의 슈퍼스타 손흥민은 MLS 역사상 전반전에 4개의 도움을 기록한 두 번째 선수가 되었고, 리그 역사상 세 번째로 빠른 해트트릭을 완성한 부앙가에게 반복적으로 기회를 만들어주었다'며 흥부듀오의 활약상부터 조명했다.

이어 '부앙가는 손흥민의 전반전 4개 골 기여와 보조를 맞추기 위해 도움 하나를 추가했다. 마크 도스 산토스 감독의 팀은 시즌 개막 후 MLS 기록인 6경기 연속 클린시트를 기록하며 서포터즈 실드 순위 최상단에 올랐다'고 설명했다. 손흥민은 4도움을 추가하면서 리그 도움 단독 1위에 올라있다.

손흥민과 함께 이주의 팀에 발탁된 선수들은 공격진부터 보면 해트트릭을 달성한 부앙가, 베삼 아부 알리(콜럼버스 크루)였다. 중원에는 루카 랑고니(뉴잉글랜드 레볼루션), 니코 차키리스(새너제이 어스퀘이크스), 세바스티안 베르할터(밴쿠버 화이트캡스), 자비에 고조(리얼 솔트레이크)가 이름을 올렸다.

Advertisement

수비진에는 앤서니 마르카니치(미네소타 유나이티드), 마마두 포파나(뉴잉글랜드), 오사제 우르호기데(FC 댈러스)가 선정됐다. 골문은 크리스 브래디(시카고 파이어)의 몫이었다. 감독 자리에는 마르크 도스 산토스 LA FC 감독이 뽑혔다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com