일본도 손흥민 때문에 두손 두발 다 들었다, 도대체 왜 이렇게 잘해? "독보적인 존재감, LA FC 강력 우승 후보"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본에서도 손흥민의 활약을 주목하고 있다.

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일본 매체 더 월드는 7일(이하 한국시각) '미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌이 시작된 가운데, 서부 컨퍼런스 선두를 LA FC가 눈부신 출발을 했다. 현재까지 6경기를 치러 5승 1무로 무패 행진 중이며, 실점은 아직 제로다. 시즌 초반이긴 하지만 기대를 모으기에 충분한 빠른 스타트다. 공격을 주도하는 것은 한국 대표팀 공격수 손흥민과 지난해 MLS 득점 2위(26골)를 기록한 드니 부앙가'라며 손흥민과 LA FC의 상승세를 주목했다.

손흥민은 5일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 MLS 6라운드 경기에서 6대0 대승을 거두는데 일조했다. 손흥민의 미친 활약이 터진 경기였다. 전반 7분 올랜도의 수비진 사이로 침투한 손흥민은 중앙으로 크로스를 올려줬다. 수비수가 이를 막아내려다가 자책골을 넣어버리면서 LA FC가 앞서갔다. 전반 20분 흥부 듀오가 합을 맞췄다. 손흥민이 중앙에서 부앙가를 향해 완벽한 스루패스를 찔러줬고, 부앙가의 환상적인 마무리가 나왔다.

3분 뒤에도 흥부 듀오였다. 하프라인 밑에서 공을 받은 손흥민은 지체없이 부앙가에게 전달했다. 부앙가는 이를 놓치지 않았다. 전반 28분에는 손흥민이 페널티박스 앞에서 감각적인 볼터치로 부앙가의 해트트릭을 만들어줬다. 손흥민은 전반 39분에도 페널티박스 안에서 세르지 팔렌시아의 득점을 도우면서 전반전에만 4개의 도움을 터트리는 역사적인 퍼포먼스를 완성했다.

매체는 'LA FC는 지난 5일 올랜도와 맞붙어 6대0 대승을 거두었다. 이 경기에서 부앙가는 해트트릭을, 손흥민은 4개의 도움을 기록했다. 부앙가의 3골은 모두 손흥민의 도움에서 비롯되었으며, 미국 매체 LA 타임스도 '이 콤비네이션은 위험하다'고 다루었다. 현재 MLS에서도 최정상급 공격수 콤비임이 틀림없다'며 손흥민과 부앙가의 맹활약을 보도했다.

손흥민은 기념비적인 올랜도전 활약으로 인해서 시즌 처음으로 이주의 팀에도 뽑혔다. MLS 사무국은 7일 공식 홈페이지를 통해 리그 6라운드 이주의 팀을 발표했다. MLS 사무국은 '한국의 슈퍼스타 손흥민은 MLS 역사상 전반전에 4개의 도움을 기록한 두 번째 선수가 되었고, 리그 역사상 세 번째로 빠른 해트트릭을 완성한 부앙가에게 반복적으로 기회를 만들어주었다'며 흥부듀오의 활약상부터 조명했다.

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이제 손흥민에게 필요한 건 골이다. 더 월드 또한 '손흥민은 올해 아직 골을 기록하지는 못했다'고 언급했다. 2026시즌 첫 경기에서 페널티킥을 넣은 뒤로 득점이 없다. 득점을 오랫동안 터트리지 못하면서 에이징 커브 논란도 있었지만 이번 4도움 경기로 논란은 순식간에 종식된 상태다.

마지막으로 더 월드는 '손흥민은 지난해 시즌 도중 합류했음에도 12골을 몰아쳤다. MLS 내에서 독보적인 존재감을 뽐내고 있으며, 부앙가와 손흥민을 보유한 LA FC는 유력한 우승 후보 중 하나로 꼽힐 전망'이라고 했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com