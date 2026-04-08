[UCL 8강리뷰]김민재 결장+디아스 선제골+케인 결승골 폭발! 뮌헨, 적지서 먼저 웃었다, 음바페 만회골 레알 마드리드 2-1 제압..4강 보인다

케인 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 바이에른 뮌헨이 적지에서 먼저 웃었다. 케인의 결승골로 뮌헨이 레알 마드리드를 따돌렸다.

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뮌헨이 8일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 벌어진 레알 마드리드와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 8강 원정 2차전서 2대1 승리했다. 김민재는 이날 벤치에서 대기하다 출전 기회를 잡지는 못했다.

콤파니 감독의 뮌헨은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 케인, 2선에 루이스 디아스-그나브리-올리세, 더블 볼란치에 키미히-파블로비치, 포백에 라이머-요나탄 타-우파메카노-스타니시치, 골키퍼 노이어를 배치했다. 발목 부상에서 돌아온 주득점원 케인을 최전방에 세웠다. 김민재는 교체명단에 올랐다.

아르벨로나 감독의 레알 마드리드는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 비니시우스 주니오르-음바페, 허리에 귈러-추아메니-피타르치-발베르데, 포백에 카레라스-하위선-뤼디거-알렉산더 아놀드, 골키퍼 루닌이 나섰다.

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뮌헨과 레알 마드리드 둘다 경기 초반 잡은 기회를 득점으로 연결하지 못했다. 공격 보다 수비 집중력이 더 우위를 보였다. 뮌헨은 전반 9분 우파메카노가 골문 코앞에서 맞은 결정적인 찬스에서 제대로 슈팅을 날리지 못해 아쉬움이 컸다. 레알 마드리드는 전반 18분 비니시우스의 결정적인 오른발 슈팅이 뮌헨 수문장의 선방에 막혔다.

디아스 로이터

뮌헨은 전반 41분 팽팽한 '0'의 균형을 깨트렸다. 그나브리의 도움을 받아 상대 공간을 파고든 루이스 디아스가 오른발로 레알 골망을 흔들었다. 뮌헨이 전반전을 1-0으로 앞선채 마쳤다.

뮌헨은 후반전 시작 1분 만에 두번째 골을 터트렸다. 파블로비치가 공을 빼앗은 후 전개한 역습이 통했다. 올리세가 측면에서 올린 크로스를 케인이 가운데서 오른발로 감아차 득점했다. 뮌헨이 2-0으로 한발 더 도망갔다. 케인은 첫번째 슈팅을 득점으로 연결하는 집중력을 보였다.

비니시우스는 후반 16분 만회골 기회를 날려버렸다. 후방에서 넘어온 긴 패스 이후 우파메카노와의 경합을 이기고 잡은 슈팅 기회에서 때린 슈팅이 골대 옆 그물을 흔들었다. 각도를 좁혀 나온 뮌헨 골키퍼 노이어의 움직임이 통했다.

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0-2로 다급해진 레알 마드리드는 후반 17분 하위선과 파타르치를 빼고 조커로 밀리탕과 벨링엄을 투입했다. 레알 마드리드는 후반 22분과 23분 연이은 득점 찬스에서 밀리탕과 음바페가 마무리를 하지 못했다.

뮌헨은 후반 24분 그나브리와 라이머를 빼고 대신 무시알라와 알폰소 데이비스를 조커로 넣었다. 레알 마드리드도 후반 26분 귈러를 불러들이고, 대신 브라힘 디아스를 넣었다.

로이터

음바페 AP

레알 마드리드는 후반 29분, 음바페가 만회골을 터트렸다. 알렉산더 아놀드의 땅볼 크로스를 음바페가 마무리해 1-2로 추격했다. 기세가 오른 레알 마드리드는 전체 라인을 끌어올려 강한 전방 압박을 펼쳤다. 뮌헨은 밀고 올라온 마드리드 공격을 막기에 급급했다. 몸을 던져 수비했다. 뮌헨은 후반 추가 시간, 비쇼과 고레츠까지 조커로 넣어 추가 실점을 막았다. 뮌헨이 한골차 리드를 지켰다.

두 팀의 8강 2차전은 오는 16일 뮌헨 홈에서 벌어진다. 두 팀의 승자는 4강에서 파리생제르맹-리버풀전 승자와 대결한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com