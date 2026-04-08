"야, 지금 뭐 하는 거야!" 손흥민 진짜 너무 힘들다…싸우고, 또 싸우고 '중재자 SON' 쫓아다니면서 말리기 급급

사진=중계 화면 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 누구보다 바쁘게 움직였다.

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LA FC는 8일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 3대0으로 이겼다. LA FC는 홈에서 '디펜딩 챔피언' 크루스 아술을 제압하며 4강 진출 가능성을 키웠다. 두 팀은 15일 2차전을 치른다.

승리의 중심에는 '에이스' 손흥민의 활약이 있었다. 이날 손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출격했다. 그는 전반 30분 선제골을 터뜨리며 환호했다. 손흥민은 지난 5일 올랜도 시티와의 2026년 미국 메이저 리그 사커(MLS) 대결에서 4도움을 기록한 데 이어 이날 득점포까지 꽂아 넣었다.

손흥민의 역할은 여기서 끝이 아니었다. 그는 유독 치열했던 이날 경기에서 선수단을 말리기 바빴다. 그는 양 팀 선수들이 거칠게 기싸움을 벌일 때마다 가운데서 중재 역할을 했다.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward David Martinez (30), center, celebrates with forward Son Heung-Min (7) and forward Denis Bouanga (99) after scoring a goal against Cruz Azul in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Forward Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club celebrates after defeating Cruz Azul, 3-0, during the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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손흥민은 이날 득점으로 마음고생을 털어내게 됐다. 그는 지난해 8월 LA FC로 이적한 뒤 매서운 활약을 펼쳤다. 정규리그에서 10경기만 뛰고 9골-3도움(MLS 기준)을 기록했다. 공식 13경기 12골이었다.

손흥민은 팬들의 뜨거운 관심 속에 2026시즌에 나섰다. 지난 2월 18일 시즌 첫 공식전인 레알 에스파냐(온두라스)와 챔피언스컵 1회전 1차전에서 넣은 페널티킥으로 첫 득점을 신고했다. 하지만 이후 손흥민은 다소 잠잠했다. 정규리그에서 7도움, 챔피언스컵에서 4도움을 배달했지만 좀처럼 득점이 나오지 않았다. 3월 A매치 코트디부아르-오스트리아와의 경기에서도 침묵하며 '기량 저하 논란'이 나오기까지 했다.

손흥민은 우려를 기대로 바꿨다. 크루스 아술과의 경기에서 2026년 첫 필드골을 꽂아 넣었다. 득점 뒤엔 오른손으로 사람들의 떠드는 입 모양을 표현한 뒤 입으로는 '블라, 블라, 블라'(Blah blah blah)를 읊조리는 세리머니를 펼쳤다. 자신의 기량 저하 논란에 대한 손흥민의 마음이 드러난 세리머니였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com