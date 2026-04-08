"韓 축구의 뜻깊은 순간" 인판티노 FIFA 회장, 정몽규 KFA 회장 야심작 '코리아풋볼파크 개관' 축하

천안 코리아풋볼파크 공식 개관식 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 개관식에서 정몽규 대한축구협회장, 유승민 대한체육회장을 비롯한 참석자들이 스타디움 입구를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 한국 축구의 '새로운 요람' 코리아풋볼파크를 개관한 대한축구협회(KFA)에 축하 메시지를 보냈다.

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인판티노 회장은 8일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "정몽규 KFA 회장을 비롯한 대한축구협회 모든 관계자, 천안에 있는 코리아풋볼파크 개관을 진심으로 축하한다. 이는 한국 축구 발전에 있어 매우 뜻깊은 순간"이라고 밝혔다.

축구회관에서 정 회장과 손을 맞잡고 나란히 찍은 사진을 공유한 인판티노 회장은 "선수들에게 최상의 훈련 환경을 제공하는 것은 매우 중요하다. 새로운 국가대표 훈련센터는 유소년 육성과 엘리트 선수 양성을 위한 중심지가 될 것이다. FIFA Forward 프로그램이 이 중요한 시설에 축구장 건립을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각한다"라고 덧붙였다.

인판티노 회장은 "한국을 방문했을 때, 여자 축구와 유소년 축구를 포함한 모든 연령대에서 축구 발전을 위해 기울인 놀라운 노력을 직접 확인할 수 있었다. 이러한 노력은 FIFA 및 아시아 대륙 대회에서의 뛰어난 성적으로 이어져, 한국은 아시아 축구의 강국임을 다시 한번 입증했다"라고 했다.

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끝으로 "여자 국가대표팀의 여자월드컵 4회 연속 진출을 진심으로 축하하며, 11회 연속 월드컵 본선에 오른 남자 국가대표팀의 선전도 기원한다"라고 밝혔다.

기념사하는 정몽규 대한축구협회장 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 개관식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

코리아풋볼파크 공식 개관 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 7일 공식 개관한 충남 천안 코리아풋볼파크 전경 모습. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

코리아풋볼파크는 지난 7일, 첫 삽을 뜬지 4년 만에 베일을 벗었다. 4000여억원이 투입된 코리아풋볼파크는 국제대회를 치를 수 있는 스타디움과 실내 축구장을 포함해 축구장 11면, 풋살구장 4면, 테니스코트 5면 등으로 구성됐다. 정 회장은 "파주(NFC)의 영광스러운 유산을 계승하면서, 새롭게 혁신했다. 지도자, 심판, 기술, 의무 등 모두가 연구하고 성장하는 핵심 거점이 될 것"이라며 "개관식은 끝이 아닌 새로운 시작이다. 우리는 이곳에서 AI와 데이터를 기본으로 하는 한국형 육성 모델을 접목해 전국으로 전 세계로 나갈 것이다. 그 성과를 다시 축구 선순환 구조로 당당히 미래 기반을 만들 것"이라고 말했다.

김대현 문화체육관광부 제2차관은 "코리아풋볼파크에서 유소년 축구 선수들이 미래의 국가대표를 꿈꾸길 바란다"고 덕담했다. 유승민 대한체육회장은 "대한민국 축구의 현재와 미래를 잇는 상징적인 공간이 될 코리아풋볼파크에서 선수들의 훈련과 경기, 지도자와 행정가의 성장, 그리고 팬과 국민이 함께 호흡하는 축구 문화가 더욱 풍성하게 펼쳐지길 기대한다"고 축하했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com