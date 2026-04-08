"Blah, blah!" 韓 축구 에이스 '의미심장' 세리머니 폭발…'기량 저하 논란' 손흥민 크루스 아술전 득점 '가치 입증!'

사진=중계 화면 캡처

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club battles for the ball with Willer Ditta #4 of Cruz Azul during the second half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 의미심장한 세리머니를 남겼다.

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LA FC는 8일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 3대0으로 이겼다. LA FC는 홈에서 '디펜딩 챔피언' 크루스 아술을 제압하며 4강 진출 가능성을 키웠다. 두 팀은 15일 2차전을 치른다.

모든 관심은 손흥민의 발끝에 쏠렸다. 그는 자타공인 '에이스'다. 올 시즌도 이날 경기 전까지 10경기에서 1골-11도움을 기록했다. 특히 5일 열린 올랜도 시티와의 2026년 메이저리그사커(MLS) 6라운드에서 전반 45분 동안 도움 4개를 배달하며 매서운 발끝을 자랑했다. 다만, 필드골이 없었다. 올 시즌 유일한 득점은 지난 2월 레알 에스파냐(온두라스)와의 CONCACAF 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 페널티킥으로 기록한 것이었다. 그의 침묵은 홍명보호에서도 계속됐다. 손흥민은 코트디부아르-오스트리아와의 3월 A매치 2연전에서도 '골 맛'을 보지 못했다. 일각에서 '기량 저하' 우려의 시선이 나왔다. 손흥민은 정면 돌파했다. 그는 3월 A매치 뒤 "득점이 없을 때마다 기량에 대한 이야기를 하는 것 자체가 아쉽다"며 "기량이 떨어진 것처럼 느껴졌다면 내가 더 열심히 해서 잘하면 된다. 소속팀에 가서 컨디션적인 부분을 잘 올려야 되는 부분이라고 생각한다"고 말했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Forward Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club celebrates after defeating Cruz Azul, 3-0, during the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club scores a goal against defender Willer Ditta #4 of Cruz Azul during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민이 길었던 침묵을 깼다. 그는 이날 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출격했다. 그는 전반 30분 선제골을 터뜨리며 환호했다. 손흥민은 지난 5일 올랜도 시티와의 2026년 미국 메이저 리그 사커(MLS) 대결에서 4도움을 기록한 데 이어 이날 득점포까지 꽂아 넣었다.

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득점 뒤 손흥민은 '의미심장'한 손짓을 보였다. 그는 득점 뒤엔 오른손으로 사람들의 떠드는 입 모양을 표현한 뒤 입으로는 '블라, 블라, 블라'(Blah blah blah)를 읊조리는 세리머니를 벌였다. 자신의 기량 저하 논란에 대한 손흥민의 마음이 드러난 세리머니였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com