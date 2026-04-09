[공식발표]"이변은 없었다!" '기량 저하 논란'→2026년 첫 필드골 손흥민, 맨 오브 더 매치 선정 '탄력을 불어넣었다'

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Forward Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club celebrates after defeating Cruz Azul, 3-0, during the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club scores a goal against defender Willer Ditta #4 of Cruz Azul during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이변도, 이견도 없었다. 손흥민(LA FC)이 맨 오브 더 매치(MOM)로 선정됐다.

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메이저리그사커(MLS) 사무국은 공식 채널을 통해 '손흥민은 특히 전반에 선제골을 넣으며 팀에 탄력을 불어넣는 등 경기 내내 모든 것을 누볐다'며 맨 오브 더 매치로 선정했다고 밝혔다.

LA FC는 8일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에서 3대0으로 이겼다. LA FC는 홈에서 '디펜딩 챔피언' 크루스 아술을 제압하며 4강 진출 가능성을 키웠다. 두 팀은 15일 2차전을 치른다.

승리의 중심에는 '에이스' 손흥민의 활약이 있었다. 이날 손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출격했다. 그는 전반 30분 선제골을 터뜨리며 환호했다. 손흥민은 지난 5일 올랜도 시티와의 2026년 MLS 대결에서 4도움을 기록한 데 이어 이날 득점포까지 꽂아 넣었다. MLS는 '손흥민이 전반 30분 포문을 열었다. 데이비드 마르티네즈가 추가 득점하며 점수 차를 벌렸다. 위고 요리스는 네 차례 선방하며 무실점을 유지했다'고 전했다.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward David Martinez (30), center, celebrates with forward Son Heung-Min (7) and forward Denis Bouanga (99) after scoring a goal against Cruz Azul in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 7: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club battles for the ball with Willer Ditta #4 of Cruz Azul during the second half of the CONCACAF Champions Cup 2026 Quarter-Final First Leg match at Banc of California Stadium on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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이날 득점으로 손흥민은 마음고생을 털어내게 됐다. 그는 지난해 8월 LA FC로 이적한 뒤 매서운 활약을 펼쳤다. 정규리그에서 10경기만 뛰고 9골-3도움(MLS 기준)을 기록했다. 공식 13경기 12골이었다.

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손흥민은 팬들의 뜨거운 관심 속에 2026시즌에 나섰다. 지난 2월 18일 시즌 첫 공식전인 레알 에스파냐(온두라스)와 챔피언스컵 1회전 1차전에서 넣은 페널티킥으로 첫 득점을 신고했다. 하지만 이후 손흥민은 다소 잠잠했다. 정규리그에서 7도움, 챔피언스컵에서 4도움을 배달했지만 좀처럼 득점이 나오지 않았다. 3월 A매치 코트디부아르-오스트리아와의 경기에서도 침묵하며 '기량 저하 논란'이 나오기까지 했다. 손흥민은 크루스 아술을 상대로 2026년 첫 필드골을 넣으며 환호했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com