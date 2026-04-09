'한때 손흥민 동료' 충격 스캔들 휘말렸다...명품 시계 밀수 혐의? "유럽 축구계 흔들 법정 스캔들"

사진=라리가

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[스포츠조선 김대식 기자]한때 토트넘에서 손흥민과 함께 뛰었던 지오바니 로 셀소가 이상한 스캔들에 휘말렸다.

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남아메리카 지역 매체인 데 레체 디아리오는 9일(한국시각) '안도라 사법 당국은 유럽 축구계 인사들이 구매자로 연루된 미신고 사치품 시계 밀반입 체계를 분석 중'이라고 보도했다.

매체는 '유럽 축구계가 새로운 스캔들로 흔들리고 있다. 안도라 사법부는 아르헨티나 출신 로 셀소를 비롯한 여러 축구 선수가 연루된 고가 시계 구매 및 재판매 관련 밀수 혐의에 대해 조사를 시작했다'고 설명했다.

로 셀소가 직접적으로 밀수를 진행한 건 아니다. 데 레체 디아리오는 '해당 사건은 세금을 신고하지 않고 사치품을 판매한 혐의를 받는 '베스트 인 아소시아도스(Best In Asociados)'라는 회사를 지목하고 있다. 조사에 따르면, 이들은 스페인에서 안도라로 시계를 수입하며 부가가치세를 납부하지 않은 뒤 이를 프로 선수들을 포함한 고객들에게 판매하는 방식을 취했다. 아르헨티나 국가대표팀 미드필더인 로 셀소 외에도 다니 카르바할, 산티 카솔라, 다비드 실바, 세사르 아스필리쿠에타, 후안 베르나트, 토마스 파티 등의 이름이 서류에 등장했다'고 설명했다. 즉 시계 수입 업체가 고액의 시계를 부가가치세를 납부하지 않은 채 선수들에게 팔았다는 이야기.

사진=토트넘

파티는 고가의 브랜드 시계 3개를 41만5천유로(약 7억1700만원)를 지불하고 구매한 것으로 알려졌다. 베르타트는 36만7천유로(약 6억3400만원)에 달하는 시계를 4개, 로 셀소는 8만3천유로(약 1억4300만원)에 2개를 구매한 것으로 파악되고 있다. 이러한 방식으로 총 가치 약 135만유로(약 23억원)에 달하는 최소 38건의 비정상적 수입이 발생한 것으로 보인다.

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매체는 '현재 선수들은 구매자로 언급되고 있으며, 운영에 대한 직접적인 책임자로 지목되지는 않았다. 실제로 일부에서는 조사 대상인 사업가가 세금 관리를 책임졌으므로 선수들이 잠재적 조세 책임에서 분리될 수 있다고 주장한다'며 선수들이 밀수 과정에 직접적으로 개입하지는 않았을 것이라고 했다.

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다만 매체는 '수사관들은 현금 결제 여부를 분석 중이다. 이 과정에서 의심스러운 은행 거래가 탐지되었으며, 현재 예방적 구금 상태인 주범 디에고와 관련된 금고에서 20만유로(약 3억4500만원) 이상의 현금이 발견되었다'며 현금 결제로 시계를 구입했다면 문제가 생길 수 있다고 전망했다.

매체는 '담당 판사인 조안 카를레스 모이낫은 수사 범위를 확정하고 현금 결제 여부를 판단하기 위해 스페인 당국에 선수들 및 유통망에 관여된 잠재적 관계자들의 진술 확보를 위한 협조를 요청했다. 동시에 이번 사건은 축구계와 사치품 시장, 그리고 국제적 조세 범죄가 얽힌 공작을 조명하고 있으며, 이는 새로운 법적 파장으로 이어질 수 있는 상황'이라고 마무리했다.

사진=라리가

로 셀소는 2019~2020시즌 토트넘 유니폼을 입은 선수다. 레알 베티스에서의 활약으로 토트넘으로 이적했다. 토트넘에서 임대료와 이적료를 포함해 거액의 투자를 진행했지만 로 셀소는 크리스티안 에릭센의 대체자가 되지 못했다. 결국 2024년 친정 베티스로 헐값에 돌아간 뒤에 커리어를 이어가는 중이다. 아르헨티나 대표팀에도 꾸준히 발탁되고 있다.