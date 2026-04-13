'충격! 이강인도 뎀벨레도 아니었다' PSG 재계약 우선 순위 공개, 마율루와 바르콜라!

이강인 캡처=이강인 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 프랑스 매체 '레키프'가 파리생제르맹(PSG) 관련 흥미로운 보도를 했다. 기존 주전급 선수들의 재계약 진행 상황을 전하는 기사다. 이 매체의 보도에 따르면 PSG는 팀의 에이스 우스만 뎀벨레와의 계약 진행을 서두르지 않고 있다고 한다. 현재 PSG의 최우선 순위는 다른 선수라고 했다. 마율루와 바르콜라라고 했다. 스페인 아틀레티코 마드리드 이적설이 끊이지 않는 이강인도 아니었다. 따라서 잉글랜드 프리미어리그 클럽들이 뎀벨레의 계약 상황을 예의주시하고 있다고 한다.

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레키프에 따르면 PSG와 뎀벨레는 2028년 6월까지인 현재의 계약을 갱신하는 데 서두르지 않고 있다. 이 매체는 모든 당사자가 새로운 계약을 체결하기에 '지금은 적절한 시기가 아니다'라는 점에 동의했다고 전했다. 대신 PSG 경영진의 우선 순위는 마율루(기간 2027년 6월)와 바르콜라(2028년 6월)로 새로운 계약서에 사인하는 것이다. 마율루와 바르콜라는 최근 빅클럽 이적설이 끊이지 않고 있다. 잉글랜드 프리미어리그 클럽들이 경쟁적으로 러브콜을 보내고 있다.

뎀벨레 로이터

대신 뎀벨레의 미래는 팀 성적과 연관돼 있다고 한다. 레키프는 이번 시즌 유럽챔피언스리그 결과가 그의 운명을 결정할 수 있다고 보고 있다. 8강이나 4강에서 탈락할 경우 경영진이 한 시대의 종결을 고려할 수 있다는 것이다. PSG는 현재 리버풀과 8강 2차전을 앞두고 있다. 홈 1차전에서 승리해 유리한 고지에 올라 있다. 뎀벨레의 활약과 함께 팀이 성공을 거둔다면 스타 플레이어로서 그의 입지는 더욱 강화될 것이다. PSG는 지난 시즌 유럽챔피언스리그 정상에 올랐다.

PSG 내부적으로는 뎀벨레가 원하는 높은 연봉이 걸림돌이 되고 있다고 한다. 현재 뎀벨레는 팀내 최고 연봉을 받고 있다. 그런데 인상된 요구 사항을 구단의 샐러리캡 내에서 맞추는 게 간단치 않다. 레키프는 재계약 합의에 도달하지 못할 경우 잉글랜드 프리미어리그와 사우디아라비아가 뎀벨레의 다음 행선지로 부상하고 있다고 전했다. 프랑스 현지 소식통들은 사우디 리그가 이미 관심을 표명하며 뎀벨레에게 여러 차례 제안을 했고, 아직 공식 오퍼로 구체화된 건 없다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com