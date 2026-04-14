미쳤다! 韓 축구 초대형 경사, 오현규(25세, 맨체스터 유나이티드) 가능성 본격 점화..."맨유 예의주시 중"→"EPL 구단 관심 집중"

합성사진.

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[스포츠조선 이현석 기자]뜨거운 경기력을 자랑하는 오현규가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심을 받고 있다. 그중에는 무려 맨체스터 유나이티드도 이름을 올렸다.

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튀르키예의 튀르키예 가제타시는 13일(한국시각) '베신타스에서 활약 중인 오현규는 EPL 빅클럽들이 주시하는 선수다'라고 보도했다.

튀르키예 가제타시는 '지난겨울 베식타스는 오현규를 1400만 유로에 영입했다. 그는 박스 안에서의 움직임과 공중볼 경합 능력, 탁월한 골 결정력이 돋보이며, EPL 구단들의 관심도 받기 시작했다. 맨유와 토트넘이 오현규에게 예의주시하고 있다고 알려졌다'고 전했다.

로이터연합뉴스

최근 활약을 고려하면 충분히 관심을 보일 수 있다. 오현규는 지난 2022~2023시즌 셀틱 이적으로 처음 유럽 무대에 발을 들였다. 첫 시즌 21경기 7골로 준수한 활약을 펼쳤지만, 셀틱에 브랜던 로저스 감독이 새롭게 부임하며 상황이 달라졌다. 결국 지난해 여름 새 도전을 택했고, 벨기에 무대로 향했다. 벨기에 이적 후에도 많은 기회를 받지는 못했다. 주전보다 벤치 멤버로서 활약할 기회를 잡아야 했다. 하지만 오현규는 적은 기회에도 불구하고 꾸준히 득점을 뽑아냈고, 2024~2025시즌 초반에는 새롭게 주전 공격수로 도약했다.

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다만 직전 겨울이적시장에서 오현규를 둘러싼 상황은 긍정적이지 않았다. 니키 하옌 감독이 새롭게 부임하며, 오현규를 점차 팀 계획에서 배제했다. 경기력에 큰 문제가 없음에도 오현규 대신 유망주 애런 비보웃을 선발 기용했다. 이런 상황에서 베식타시의 관심이 도착했다. 오현규는 자신을 향해 끈질기게 구애한 베식타시의 손을 잡고 튀르키예 무대로 향했다.

로이터연합뉴스

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빅리그 진출 가능성까지 거론됐으나, 이뤄지지 못하고 선택한 이적. 하지만 오현규에게는 최고의 선택으로 이어지고 있다. 오현규는 베식타시 합류 이후 꾸준한 활약을 선보이고 있다. 오현규는 리그 데뷔 이후 3경기 연속골을 터트리며 곧바로 팀 내 핵심 선수로 자리 잡았다. 활동량과 전방에서의 침투, 골 결정력 모두 합격점이었다. 지난 11일 안달리야스포르와의 리그 경기에서는 최전방 공격수로 출전해 멀티골을 터트렸다. 최근 뜨거운 폼을 자랑하고 있다. 오현규는 이번 득점으로 베식타스 이적 후 10경기에서 7골2도움을 기록 중이다.

관심을 보인 구단이 맨유와 토트넘이기에 더 주목받을 수밖에 없다. 두 구단은 각각 박지성과 손흥민, 한국 축구를 대표하는 영웅들이 활약한 팀이다. 오현규가 해당 구단들의 유니폼을 입는다면 성장에 대한 기대감이 더 커질 수밖에 없다.

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오현규는 지난해 여름에도 유럽 5대 리그 진출 가능성이 떠오른 바 있다. 당시 슈투트가르트와 계약 체결 직전까지 갔으나, 메디컬에서 슈투트가르트가 문제를 제기하며 무산된 바 있다. 이후 지난겨울 이적시장에서도 풀럼, 크리스털 팰리스 등이 오현규의 행선지로 거론됐었다. 튀르키예 무대에서 꾸준한 활약을 이어간다면, EPL 구단으로의 이적도 불가능한 일은 아니다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com