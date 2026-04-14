"골에 미친 사나이" 오현규와 오시멘은 '취향 차이', 튀르키예 진출 후 첫 멀티골에 '찬사'

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[스포츠조선 윤진만 기자]튀르키예 리그 진출 후 첫 멀티골을 폭발한 오현규(베식타시)가 리그 최고의 골잡이 빅토르 오시멘(갈라타사라이)과 비교되고 있다.

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오현규는 지난 11일 안탈리아스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 29라운드에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 4대2 승리를 이끌었다.

오현규는 팀이 2-1로 앞선 전반 33분 주니오르 올라이탄이 페널티 박스 좌측에서 중앙으로 찔러준 패스를 왼발 논스톱 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다.

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3-2로 아슬아슬한 리드가 계속되던 후반 14분엔 '승리의 쐐기골'을 터뜨렸다. 카르탈 일마즈의 중거리 슛이 상대 골키퍼에 맞고 옆으로 흐른 공을 오른발로 밀어넣었다.

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오현규는 지난달 20일 카심파사전(2대1 승) 이후 2경기만에 시즌 5, 6호골을 잇달아 폭발했다. 멀티골을 터뜨린 건 지난 1월 벨기에 헹크에서 베식타시로 이적한 이후 처음이다.

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베식타시는 등번호 9번 오현규의 활약에 힘입어 2경기만에 승리를 거뒀다. 16승 7무 6패 승점 55로 4위를 공고히했다.

자연스레 찬사가 따랐다. '튀르키예 투데이'는 "오현규는 두 골 외에도 끊임없는 압박, 날카로운 움직임, 골에 대한 강한 의지를 보여줬다. 튀르키예 스포츠 언론들은 오현규를 유럽 최고의 센터포워드 중 한 명으로 꼽히는 오시멘과 비교하기도 했다"라고 보도했다.

14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 오현규가 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 환호하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.14/

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또한 오현규가 세컨드 볼을 잡아내는 지능적 위치 선정, 마무리 능력, 정확한 원터치 슈팅 등 세 가지 능력을 앞세워 명성을 쌓고 있다고 덧붙였다.

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오현규는 2026년 북중미월드컵을 앞두고 국가대표팀 공격수 중 최고의 '폼'을 자랑하고 있다. 다음달까지 현재의 몸상태를 유지한다면 홍명보호에 큰 힘이 될 전망.

오현규는 오는 19일 삼순스포르전에서 7호골을 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com