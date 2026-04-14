"토트넘 강등 간절하게 원한다"...선수단 대탈출 기다리는 레알 마드리드, "로메로-판더펜 세트로 영입 관심"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 강등을 원하는 팀이 있다. 수비진 보강을 위해 레알 마드리드가 상황을 주시하고 있다.

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스페인의 피차헤스는 14일(한국시각) '토트넘이 강등된다면 레알은 특별한 패키지로 수비를 강화할 수 있다'고 보도했다.

피차헤스는 '레알은 시즌 막바지에 접어들면서 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 특히 토트넘의 상황을 예의주시하고 있다. 토트넘은 강등권에 허덕이고 있으며, 강등된다면 선수단 개편이 불가피할 수 있다. 레알은 이런 상황에서 크리스티안 로메로와 미키 판더펜을 주목하고 있다. 두 선수는 레알이 원하는 유형에 부합하며, 다가오는 이적시장에서 레알 영입 계획에 핵심 선수로 떠오를 가능성이 크다'고 했다.

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이어 '토트넘이 챔피언십으로 강등된다면 구단의 경제적, 스포츠적 상황이 완전히 뒤바뀔 것이다. 수익 감소로 인해 구조조정이 불가피하며, 고액 연봉자들의 이탈로 이어질 수 있다. 그런다면 로메로와 판더펜 모두 강등이라는 결과가 영입 비용을 크게 줄여줄 수 있다'고 덧붙였다.

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올 시즌 최악의 위기에 놓인 토트넘이다. 토마스 프랭크 감독 체제로 기대감을 높이며 시작한 시즌이지만, 결과는 참담했다. 강등권까지 떨어지며 고전을 면치 못하고 있다. 소방수로 부임했던 이고르 투도르도 부진한 성적을 반복했고, 3월 A매치 기간 두 번째 감독 교체를 통해 로메르토 데 제르비를 선임했다.

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운도 따라주지 않고 있다. 데 제르비 감독 부임 이후 첫 경기였던 직전 선덜랜드와의 경기에서 슛이 굴절되어 들어가는 불운한 실점으로 인해 패하고 말았다. 2026년 들어 승리가 없는 토트넘으로서는 18위의 자리에서 벗어나지 못한다면 차기 시즌을 1977년 이후 처음으로 2부에서 맞이할 가능성도 배제할 수 없다.

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이런 상황에 주목한 팀이 레알이다. 레알은 올 시즌 이후 가장 중요한 보강 포인트가 센터백으로 알려졌다. 안토니오 뤼디거와 다비드 알라바의 계약이 만료되는 시점에서 라울 아센시오, 딘 후이선과 같은 어린 선수들과 호흡 맞출 정상급 수비수가 절실하다. 그 자리를 채울 수 있는 후보가 로메로와 판더펜이다.

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토트넘이 강등된다면 상황은 더 쉽게 풀릴 여지가 있다. 토트넘으로서는 강등을 면해야 핵심 수비수들을 잡을 명분도 생긴다. 레알을 비롯해 토트넘의 올 시즌 마지막 순위에 많은 관심이 쏟아질 것은 분명하다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com