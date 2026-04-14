첼시에서 쫓겨난 '야인' 마레스카, 나폴리 감독 전격 복귀(?), 단 콘테가 이탈리아 A대표팀 이동시

첼시 감독 시절의 마레스카 캡처=첼시 구단 sns

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[스포츠조선 노주환 기자]지난 1월 EPL 첼시 구단 경영진과 충돌로 쫓겨난 이탈리아 출신 엔조 마레스카 감독이 세리에A 디펜딩 챔피언 나폴리의 지휘봉을 잡을 수 있다는 보도가 나왔다. 단 조건이 하나 붙었다. 현 나폴리 사령탑 안토니오 콘테 감독이 이탈리아 축구 A대표팀 감독직을 맡을 경우다. 콘테가 나폴리 감독 자리를 비울 경우 그곳에 마레스카가 들어갈 수 있다는 것이다.

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이탈리아 매체 '투토메르카토웹' 보도에 따르면 나폴리는 콘테의 잠재적 후임자로 전 첼시 사령탑 마레스카 영입을 검토하고 있다고 한다. 앞서 피오렌티나가 시즌 초반 마레스카를 세리에A로 데려오려고 시도했지만 만 46세의 젊은 감독 마레스카는 거절했다. 소식통에 따르면 마레스카는 가까운 미래에 펩 과르디올라가 떠날 가능성이 있는 맨체스터 시티 감독 자리 제안을 기다리고 있는 것으로 알려졌다. 마레스카는 과르디올라 감독을 도와 맨시티에서 함께 생활한 바 있다. 마레스카는 현재 '야인'이다.

이탈리아 축구는 최근 북중미월드컵 본선 진출이 좌절되면서 큰 위기를 맞았다. 3회 연속 월드컵 본선 진출 실패로 이탈리아는 큰 충격에 빠졌다. 축구협회장, 대표팀 단장 그리고 가투소 감독까지 줄줄이 사퇴했다. 현재 대표팀 감독이 공석이다. 이런 가운데 웬만한 이탈리아 출신 명장들이 '독이 든 성배'가 돼버린 대표팀 감독 자리를 선호하지 않는 것으로 알려졌다.

콘테 EPA

그런데 만 56세의 명장 콘테 감독이 이탈리아 국가대표팀 사령탑으로 복귀할 수 있다는 얘기가 돌고 있다. 콘테 감독은 2014년 8월부터 2016년 7월까지 이탈리아 대표팀을 지휘한 바 있다. 당시 출전한 유로2016 8강에서 독일 상대로 승부차기 끝에 아쉽게 패하며 대회를 마무리했다.

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나폴리 구단 주변에선 콘테 감독이 대표팀 감독직을 맡기를 원한다면 그를 막지 않을 것으로 알려졌다. 그런 상황을 대비해 콘테가 없는 미래를 계획하고 있는 것으로 알려졌다.

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지난 시즌 세리에A 챔피언 나폴리는 이번 시즌 14일 현재 인터밀란(승점 75)에 이어 승점 66점으로 리그 2위를 달리고 있다. 리그 6경기씩을 남겨두고 있다. 승점 9점차로 뒤집기 우승은 쉽지 않아 보인다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com