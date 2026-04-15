"골 없으면 어때!" 이래서 손흥민이다…LA FC 감독 폭풍 칭찬 "SON 팀 위해 정말 열심히 뛰었다, 목숨 걸고 수비했다"

Son Heung-Min, right, congrats Denis Bouanga of the United States' Los Angeles FC after scoring his side's first goal against Mexico's Cruz Azul during a CONCACAF Champions Cup quarterfinal second leg soccer match in Puebla, Mexico, Tuesday, April 14, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Hugo Lloris and Son Heung-Min celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

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[스포츠조선 김가을 기자]마크 도스 산토스 LA FC 감독이 '에이스' 손흥민을 극찬했다.

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LA FC는 15일(이하 한국시각) 멕시코 푸에블라의 콰우테모크 경기장에서 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전 원정 경기에서 1대1로 비겼다. 8강 1차전에서 3대0으로 이겼던 LA FC는 1~2차전 합계 4대1로 승리했다. 이로써 LA FC는 4강 티켓을 손에 넣었다. LA FC의 역대 이 대회 최고 성적은 두 차례 준우승(2020, 2023년)이다.

4강 진출의 1등 공신은 단연 손흥민이다. 그는 8강 1차전에서 득점포를 가동하며 팀 승리를 이끌었다. 이날도 결정적 움직임으로 득점에 기여했다. 손흥민은 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 나섰다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 후반 막판, 골키퍼 위고 요리스의 패스를 받아 LA FC 진영부터 질주했다. 손흥민의 스피드에 크루스 아술 선수들은 속수무책이었다. 손흥민은 페널티박스 앞에서 왼쪽으로 쇄도하는 제이콥 샤펠버그에게 패스했다. 샤펠버그의 슈팅이 상대 수비수의 손에 맞아 페널티킥이 선언됐다. 손흥민은 드니 부앙가에게 페널티킥을 양보하는 '품격'을 선보였다. 손흥민의 믿음을 받은 부앙가는 깔끔하게 동점골을 성공했다.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Son Heung-Min celebrates after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Los Angeles FC's South Korean forward #07 Son Heung-Min warms up ahead of the CONCACAF Champions Cup quarterfinal football match between Mexico's Cruz Azul and US' Los AngelesFC (LAFC) at Cuauhtemoc stadium in Puebla, Mexico on April 14, 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)

경기 뒤 도스 산토스 감독은 "손흥민은 중요하고, 또 겸손한 선수다. 이번 경기에서 목숨을 걸고 수비했다. 팀을 위해서 정말 열심히 뛰었다. 손흥민 같은 선수가 있다는 것은 외부에서 많은 팬을 끌어모으는 효과가 있다"고 칭찬했다.

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한편, 손흥민은 2026년 북중미월드컵을 앞두고 멕시코의 고지대를 미리 경험했다. 푸에블라주 정부 설명에 따르면 콰우테모크 경기장은 해발 2160ｍ 높이에 위치해있다. 대한민국 A대표팀이 북중미월드컵 조별리그 1~2차전을 치를 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움은 해발 1571ｍ의 고지대에 있다. 손흥민은 고지대 경기에 선발로 나서 풀타임을 뛰었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com