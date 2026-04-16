'음바페와 레알 마드리드의 결합은 실패작' 美 SI의 도발적 분석..그가 온 후 우승 트로피가 사라졌다

바이에른 뮌헨전에 나선 음바페 EPA

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[스포츠조선 노주환 기자]'킬리안 음바페는 개인적으로 높은 득점력을 보여주고 있지만, 팀적으로는 지장을 주고 있다.'

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미국 스포츠 전문 매체 '스포츠일러스트레이티드(SI)'가 최근 레알 마드리드를 분석한 기사에서 도발적인 의견을 담았다. 프랑스 국가대표 공격수 음바페는 이 시대를 대표하는 최고의 '득점 머신'이 맞다. 가공할 득점력을 보여주고 있다. 그런데 음바페를 데려온 레알 마드리드는 우승 트로피를 들어올리지 못하고 있다. 이 상황을 어떻게 설명해야 할까. 스페인 매체 '마르카'는 SI가 던진 도발적인 의견을 파고들었다.

쓰러진 음바페 AP

레알 마드리드는 2024년 여름, 음바페를 자유계약선수로 영입했다. 그는 파리생제르맹과의 계약이 종료된 후 이적료 없이 마드리드로 이동했다. 음바페를 모셔운 레알 마드리드는 유럽 무대를 장시간 지배할 거 같았다. 레알 마드리드는 음바페 합류 바로 직전 2022~2023시즌 15번째 챔피언스리그 우승 트로피를 들어올렸다. 그런데 음바페가 온 후 거의 2년이 지난 지금, 현실은 기대에 미치지 못하고 있다. 2024~2025시즌, 스페인 라리가 우승은 FC바르셀로나가, 챔피언스리그 정상에는 파리생제르맹이 올랐다. 유럽축구연맹 슈퍼컵과 국제축구연맹 인터컨티넨탈컵에서 우승했지만 큰 의미를 부여하기 어려운 성적이다. 이번 2025~2026시즌은 무관이 될 가능성이 높다. 라리가 선두는 바르셀로나이고, 챔피언스리그 8강에서 바이에른 뮌헨에 져 탈락했다.

SI는 '음바페가 높은 득점 수치에도 불구하고 팀의 집단적 기능에 지장을 주고 있다'고 평가했다. 한 매체의 일방적인 주장이라고 치부하기에는 최근 레알 마드리드의 징후가 나쁘다. 마르카는 '마드리드 공격진은 유연함을 잃었고, 기대했던 역동적인 모습도 더 이상 보이지 않는다. 팀 플레이는 음바페에 의해 주도되기보다 그의 존재에 의해 제약받는 듯한 모습이다. 부인할 수 없는 사실은 레알 마드리드가 우승컵을 들어 올리지 못하고 있다는 점'이라고 보도했다.

심판에게 항의하는 음바페 AP

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레알 마드리드는 챔피언스리그 8강 1~2차전에서 바이에른 뮌헨에 모두 져 탈락했다. 라리가에선 바르셀로나와 격차가 벌어졌고, 코파 델 레이(FA컵)도 16강서 탈락했다. 모두 우승할 수 있는 팀 전력이지만 무관에 가까워졌다. 이건 단순한 부진한 시즌이 아니라 구조적으로 제대로 작동하지 않고 있다는 신호라고 마르카는 진단했다.

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공교롭게 파리생제르맹은 음바페가 떠난 후 맞은 첫 2024~2025시즌 구단 역사상 첫 챔피언스리그 우승을 차지했다. 스페인 출신 루이스 엔리케 감독은 "음바페가 떠나면 우리는 우승할 것"이라고 말했고, 정확히 그렇게 됐다. 음바페가 빠진 후 파리생제르맹은 공수 밸런스가 잡혔고, 조직적으로 더 단단해졌다. 선수 개인의 지위와 상관없이 모두가 서로를 위해 플레이하면서 상대가 예측하기 더 어려운 팀이 됐다. 음바페가 뛰는 팀에서는 그의 존재가 집단에 도움이 되지 않는 묘한 경기 스타일이 점점 더 보여지고 있다고 마르카는 분석했다.

음바페와 비니시우스 EPA

그렇다면 '레알 마드리드는 음바페가 없을 때 더 잘할까'. 답은 간단치 않다. 음바페는 개인의 능력으로 차이를 만들 수 있는 특출난 선수이다. 그런데 현재 톱 레벨의 엘리트 축구는 개인의 재능만으로 완성되지 않는다. 역사적으로 레알 마드리드는 그 어떤 이름값 높은 개인보다 집단이 앞섰을 때 가장 강력했다.

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지금까지 음바페를 둘러싼 기대는 만족스럽지 않았다. 현재까지 음바페를 영입한 플로렌티노 페레즈 회장의 의도대로 흘러가지 않았다. 음바페와 레알 마드리드의 계약은 2029년 6월까지다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com