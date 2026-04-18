"충격적 퇴장!" 머리채 레드카드→분노 폭발…맨유 또또또 마르티네스 OUT, 네 시즌 73경기 '가치에 의문'

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Leeds United - Old Trafford, Manchester, Britain - April 13, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez fouls Leeds United's Dominic Calvert Lewin and is later shown a red card after a VAR review REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Leeds United - Old Trafford, Manchester, Britain - April 13, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez is shown a red card by referee Paul Tierney REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 김가을 기자]위기다. 맨유가 또 다시 리산드로 마르티네스를 잃었다.

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영국 언론 BBC는 17일(이하 한국시각) '마르티네스가 또 다시 경기에 나서지 못하게 됐다'고 보도했다.

맨유는 19일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 첼시와 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기를 치른다.

상황은 좋지 않다. 맨유는 14일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 리즈 유나이티드와의 홈경기에서 1대2로 충격패했다. 맨유는 전반에만 두 골을 내주며 끌려갔다. 후반 24분 카세미루의 득점이 나왔지만, 경기를 뒤집지 못했다.

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악재가 있었다. 맨유아 0-2로 밀리던 후반 10분이었다. 심판이 경기를 끊고 비디오판독(VAR)에 나섰다. 앞서 마르티네스가 상대 도미닉 칼버트-르윈을 막는 과정에서 머리채를 잡는 등 파울을 범했단 것이었다. 결국 마르티네스는 레드카드를 받고 경기장을 떠났다.

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경기 뒤 마이클 캐릭 맨유 감독은 "(상대가) 마르티네스의 얼굴에 팔을 휘두를 수도 있었다. 그로인해 마르티네스가 중심을 잃으면서 반쯤 몸싸움을 하게 됐다. 상대 머리카락 뒷부분을 살짝 건드려 머리끈이 빠지게 된 것이다. 잡아당긴 것도 아니고, 끌어당긴 것도 아니다. 공격적이지도 않았다. 그냥 건드렸을 뿐인데 퇴장을 당했다. 무엇보다 최악인 것은 명백한 오류를 바로잡기 위해 온 필드 리뷰를 하고도 판정이 번복되지 않았다는 것이다. 충격적"이라고 분노했다. 하지만 상황은 달라지지 않았다.

Manchester United's Lisandro Martinez reacts after receiveng a red card during the Premiier League soccer match between Manchester United and Leeds in Manchester, England, Monday, April 13, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

Leeds United's English striker #09 Dominic Calvert-Lewin (R) vies with Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez (L) during the English Premier League football match between Manchester United and Leeds United at Old Trafford in Manchester, north west England, on April 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

BBC는 '마르티네스는 리즈전에서 칼버트-르윈의 머리채를 잡았다가 퇴장당했다. 3경기 출전 정지 처분을 받았다. 그는 5월 9일 선덜랜드전에서나 복귀할 것이다. 종아리 부상에서 복귀한지 3개월 만이다. 그는 십자인대 수술에서 회복한 뒤 지난해 11월 말까지 경기를 치르지 못했다. 부진하다. 마르티네스의 현 대표팀 가치에 의문을 제기하는 기록이다. 사실 마르티네스는 네 시즌 동안 맨유에서 EPL 73경기를 치르는 데 그쳤다. 맨유는 마르티네스와 2027년까지 계약한 상태다. 맨유는 곧 그와의 계약 연장 여부를 결정해야 한다. 그런 기록은 유리하지 않을 것'이라고 전했다.

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마르티네스는 2022년 여름 이적 시장을 통해 맨유에 합류했다. 하지만 부상으로 어려움을 겪었다. 2023년 4월 부상 뒤 2024년 1월 복귀했다. 그러나 2024년 2월 또 다시 부상했다. 마르티네스는 오랜 재활 끝 그라운드로 돌아왔다. 올 시즌 EPL 15경기에 나섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com