캐릭의 맨유 센터백 초비상! 매과이어-리산드로 징계 결장+요로 부상 추가 이탈..첼시 원정 남은 건 19세 헤븐 달랑 1명

본머스전에 나선 요로 AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]임시 감독 마이클 캐릭의 맨체스터 유나이티드가 주말 첼시와의 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 초비상이 걸렸다. 센터백으로 나설 선수가 줄줄이 결장하게 됐다. 주전급 선수인 해리 매과이어와 리산드로 마르티네스는 징계로 못 나온다. 당초 캐릭 감독은 영건 수비수 레니 요로와 에이든 헤븐으로 선발 센터백을 꾸릴 복안을 갖고 있었다. 그런데 그나마 경험이 더 많은 요로가 이번에 출전하지 못하게 됐다.

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영국 대중지 더 선은 19일 오전 4시(한국시각) 런던 스탬포드 브리지에서 벌어질 첼시와의 프리미어리그 원정 경기서 요로까지 결장하게 돼 맨유의 수비진 부상 위기가 더욱 심화됐다고 보도했다. 더 선에 따르면 만 20세의 요로는 런던행 열차에 탑승한 맨유 선수단 명단에서 제외됐다. 보도에 따르면 클럽 측은 시즌 종료까지 몇 주 남지 않은 상황에서 요로가 시즌 아웃될 가능성을 우려하고 있다. 요로의 정확한 부상 부위는 공개되지 않았다.

애스턴빌라전에 나선 요로 AP

맨유는 이번 경기를 앞두고 수비라인 그중에서 중앙 수비수 선택지가 매우 부족하다. 리산드로 마르티네스와 매과이어가 모두 징계로 결장한다. 리산드로는 직전 리즈전에서 상대 공격수 칼버트-르윈의 머리카락을 잡아당겨 다이렉트 퇴장을 당했다. 그로 인해 이번 첼시전에 결장하게 됐다. 매과이어는 팀 동료 퇴장 징계를 놓고 심판 관련 발언으로 사후 징계를 받았다. 마테이스 더 리흐트도 부상으로 전력에서 장기 이탈했다. 현재 맨유에서 기용 가능한 전문 중앙 수비수는 만 19세의 에이든 헤븐이 유일하다. 중요한 첼시 원정을 앞두고 캐릭 감독의 머리가 아프게 됐다.

매과이어와 요로(오른쪽) AP

맨유는 17일 현재 리그 3위다. 4위 애스턴빌라와 승점이 같고 골득실차에서 앞서 있다. 5위 리버풀과의 승점차는 2점 뿐이다. 이번 주말 경기 결과에 따라 맨유의 순위가 요동칠 수도 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com