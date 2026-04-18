사우디아라비아 축구협회, '과거 KFA와 협상했던' 르나르 감독 전격 경질.."이것이 축구다"

르나르 감독 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]사우디아라비아 축구협회가 북중미월드컵 개막이 채 두달도 남지 않은 상황에서 에르베 르나르 감독을 18일 경질했다. 프랑스 출신으로 아프리카 잠비아, 코트디부아르 대표팀을 통해 세계적인 명성을 얻었던 르나르 감독은 과거 한국 축구 A대표팀 사령탑 후보 리스트에 오르기도 했다. 대한축구협회와 협상을 진행하기도 했던 인물이다.

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르나르 감독은 이탈리아 출신 로베르토 만시니 감독의 뒤를 이어 지휘봉을 잡은 후 사우디아라비아를 북중미월드컵 본선으로 이끌었다. 하지만 사우디 축구협회는 최근 친선 경기 결과에 대해 우려를 드러냈고, 감독 경질을 선택했다. 사우디 대표팀은 3월 두차례 친선 경기에서 이집트에 0대4로, 세르비아에 1대2로 무너졌다. 사우디의 FIFA랭킹은 61위다.

르나르 감독은 AFP통신과의 인터뷰에서 "이것이 축구다. 사우디아라비아는 총 일곱번 월드컵 본선에 진출했다. 그중 두 번은 나와 함께 했다"면서 "사우디 대표팀에서 아시아 예선과 월드컵 본선 모두에서 팀을 이끈 감독은 나 뿐이다. 적어도 그 점에 대해서는 자부심을 갖고 있다"고 말했다. 르나르 감독은 4년전 카타르월드컵 때 사우디 대표팀을 이끌었다. 당시 조별리그에서 아르헨티나를 잡는 대이변을 연출했다. 하지만 사우디는 조별리그를 통과하지 못했다.

AFP

르나르 감독의 후임은 요르기오스 도니스 감독이 선임될 것으로 보인다. 그리스 국적의 도니스는 이번 시즌 사우디 프로리그의 알 칼리즈를 이끌고 있다. 사우디는 이번 북중미월드컵 조별리그 H조에서 스페인, 우루과이, 카보베르데와 대결한다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com