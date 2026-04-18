"충격!" 레알 마드리드 급기야 '내부 분열' 터졌다…'스타' 벨링엄 vs 비니시우스, 경기 중 '분노 폭발'

epa12892711 Jude Bellingham of Real Madrid after losing the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. EPA/RONALD WITTEK

Real Madrid's Jude Bellingham applauds supporters at the end of the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Lennart Preiss)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'스페인 명문' 레알 마드리드의 상황이 좋지 않다. 급기야 내부 분열설까지 나왔다.

Advertisement

레알 마드리드는 16일(이하 한국시각) 독일 바이에른의 알리안츠 아레나에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 8강 2차전에서 3대4로 패했다. 홈에서 치른 1차전에서 1대2로 졌던 레알 마드리드는 승패를 뒤집지 못했다. 1, 2차전 합계 4대6으로 고개를 숙였다. 이날 패배로 레알 마드리드는 두 시즌 연속 8강에서 탈락했다.

경기 뒤 충격적인 소식이 전해졌다. 바이에른 뮌헨의 소식을 주로 전하는 바바리안풋볼웍스는 18일 '레알 마드리드는 하나로 뭉쳐야 할 때 무너졌다. 팀은 현재 불타는 것 같다. 레알 마드리드의 스타 비니시우스 주니오르가 주드 벨링엄에게 패스를 놓친 것에 대해 분노했다. 비니시우스와 벨링엄은 경기장에서 언쟁을 벌인 것으로 알려졌다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 벨링엄은 비니시우스가 패스하지 않아서 화가 났다. 그러자 비니시우스는 "뭐가 필요해? 뭐가 필요해? XX"라고 분노했다. 바바리안풋볼웍스는 '이 두 선수 사이에는 우정의 힘이 없었던 것 같다. 최악의 시기에 분열적인 행동을 하기에는 꽤 나쁜 타이밍이었다. 결국 승리는 역경을 이겨낸 팀이었다'고 전했다.

Advertisement

레알 마드리드는 올 시즌 스페인 프리메라리가에서도 2위(승점 70)에 랭크돼 있다. '라이벌' FC바르셀로나(승점 79)와 격차가 벌어진 상태다. 최악의 시즌을 보내고 있다.

Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler reacts on the ground as Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) argues with the referee during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

Real Madrid's Kylian Mbappe, center, and Vinicius Jr., left, disagree with referee Slavko Vincic during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)

Advertisement

한편, 레알 마드리드를 잡은 바이에른 뮌헨은 2019~2020시즌 이후 6년 만에 정상에 도전한다. 준결승 상대는 '디펜딩 챔피언' 파리생제르맹(PSG·프랑스)이다. 두 팀은 29일 오전 4시 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 1차전, 5월 7일 오전 4시 뮌헨 알리안츠 아레나에서 2차전을 펼친다.

'코리안 더비'가 완성됐다. 김민재와 이강인이 각각 바이에른 뮌헨과 PSG에서 뛰는 동안 두 팀이 UCL 무대에서 대결하는 건 이번이 3번째다. 첫 대결인 2024~2025시즌 리그 페이즈에서는 바이에른 뮌헨이 1대0으로 이겼다. 김민재가 풀타임을 뛰며 결승골을 넣었다. 2025~2026시즌 리그 페이즈에서 치러진 두 번째 대결에서도 바이에른 뮌헨이 2대1로 승리했다. 이땐 김민재는 후반에, 이강인은 전반에 교체 투입됐다. 이강인은 후반 주앙 네베스의 만회골에 도움을 줬다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com