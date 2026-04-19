韓 축구 대형 비극, 황희찬 2부리그에서 뛴다! 강등 확률 100%...또 '와르르' 무너진 울버햄튼, 리즈전 0-3 대패→올 시즌 22번째 패배

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 추락이 눈앞으로 다가왔다. 사실상 강등을 피하기는 불가능에 가깝다.

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울버햄튼은 19일(한국시각) 영국 요크셔의 엘런 로드에서 열린 리즈와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드 경기에서 0대3으로 패배했다.

울버햄튼(승점 17)은 이번 패배로 리그 20위에서 벗어나지 못했다. 벌써 올 시즌 22번째 패배다. 19위 번리(승점 20)와의 격차는 여전히 가시권이나, 울버햄튼은 약간의 차이를 좁히지 못하고 여전히 최하위에 자리하고 있다.

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리즈에 패하며 울버햄튼은 사실상 남은 경기에서 전승을 거둬도 EPL 잔류가 쉽지 않다. 17위 웨스트햄(승점 32)과 승점 차이가 15, 울버햄튼이 남은 경기를 모두 이겨도, 웨스트햄이 전 경기를 패배하길 기도해야 하는 입장이다. 웨스트햄이 33라운드에서 무승부라도 거둔다면 울버햄튼은 강등을 확정하게 된다. 강등이 결정된 것이나 마찬가지인 처지다. 어떠한 반전도, 희망도 없는 상황에서 시즌을 마무리해야 하는 것이 유력하다.

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울버햄튼은 무기력했다. 전반 초반 실점을 허용했다. 전반 18분 코너킥으로 문전에 떨어진 공이 제대로 처리되지 못하며 벌어진 상황, 제임스 저스틴이 아크로바틱한 바이시클킥으로 선제골을 터트렸다. 추가 득점도 오래 걸리지 않았다. 단 2분 뒤, 역습 상황에서 브랜든 애런슨의 낮고 빠른 크로스를 좌측에서 쇄도한 노아 오카포가 마무리해 골망을 흔들었다.

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두 골을 이른 시점에 실점한 울버햄튼은 동력을 잃은 모습이었다. 전반 슈팅 단 3개, 후반에도 4개에 그친 울버햄튼은 리즈를 상대로 유효슈팅 2회에 그쳤다. 리즈는 후반 추가시간 도미닉 칼버트-르윈의 페널티킥 득점까지 나오며 울버햄튼을 완벽하게 제압했다. 황희찬은 이날 후반 30분 라디슬라브 크레이치가 부상으로 빠지며 교체 투입됐다. 하지만 슈팅 시도 없이 경기를 마치며, 팀의 대패를 막지 못했다. 축구통계매체 옵타는 울버햄튼의 강등 확률을 100%라고 평가했다.

한편 황희찬이 차기 시즌 이적하지 못하고 울버햄튼과 함께 2부로 추락한다면, 2026~2027시즌에는 단 한 명의 한국 선수도 EPL에서 활약하지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 손흥민의 이적 이후 한국인 프리미어리거의 입지가 날개 없이 추락하고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com