"'SON 바라기' 베르너, 어서와" 손흥민 52초 벼락골→토트넘 밖 첫 충돌, MLS 관심 폭발…'0골' LA FC 감독 소신 발언 "이기적인 선수 아냐" 폭풍 찬사

티모 베르너 SNS

LA FC SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)이 토트넘에서 한솥밥을 먹은 티모 베르너(새너제이)와 드디어 적으로 맞닥뜨린다.

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LA FC는 20일 오전 8시(이하 한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 새너제이 어스퀘이크와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 8라운드를 치른다. 손흥민은 여전히 쉼표없이 '열일' 중이다.

그는 주중 멕시코 원정을 다녀왔다. LA FC를 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강에 올려놓았다. '메시급' 존재감은 여전하다.

손흥민은 12일 열린 포틀랜드 팀버스와의 MLS 7라운드에서 결장했다. 15일 크루스 아술(멕시코)과의 챔피언스컵 8강 2차전을 대비하는 차원에서다.

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LA FC가 첫 눈물을 흘렸다. LA FC는 포틀랜드에 1대2로 무릎을 꿇고, 시즌 첫 패배를 당했다. 크루스 아술전은 또 달랐다. 손흥민은 후반 추가시간 페널티킥을 얻어내는 데 기점 역할을 했다.

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LA FC는 크루스 아술과의 8강 2차전에선 1대1로 비겼다. 1차전에서 3대0 대승을 거둔 LA FC는 합계 스코어 4대1을 기록, 3년 만에 4강에 올랐다. 4강에선 톨루카(멕시코)와 만난다.

로이터 연합뉴스

이제 MLS다. LA FC와 새너제이의 만남은 이번 라운드 '최고의 매치'다. LA FC는 승점 16점(5승1무1패)으로 서부 컨퍼런스에서 3위에 위치해 있다. 선두는 밴쿠버 화이트캡스(승점 21·7승1패), 새너제이(승점 18·6승1패)가 2위에 올라 있다.

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MLS는 'LA FC는 여러 대회에 참가하면서도 기세를 늦추지 않고 있다. 마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LA FC는 시즌 개막 후 MLS 최장 무실점 기록을 세웠지만, 지난 주말 포틀랜드에 1대2로 패하며 시즌 첫 패배를 당했다'며 'LA FC는 손흥민, 드니 부앙가, 다비드 마르티네스를 앞세운 공격진과 골키퍼 위고 요리스의 견고한 수비력이 자랑이다. 이러한 강점은 멕시코 리그의 강호 크루스 아술을 꺾은 경기에서 여실히 드러났다'고 전했다.

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새너제이도 주목했다. 그 중심에는 토트넘 시절 손흥민을 잘 따랐던 베르너가 있다. 베르너는 2024년 1월 임대로 토트넘에 둥지를 틀었다. 그는 첫 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 13경기에 출전해 2골 3도움을 기록했다. 시즌 막판 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 시즌을 조기에 접었다.

손흥민은 아꼈지만 완전 영입을 놓고 평가가 엇갈렸다. 베르너는 빠른 발을 앞세워 번쩍이기도 하지만 골결정력은 역시 문제였다. 토트넘의 선택은 한 시즌 재임대였다. 완전 영입 옵션도 포함됐다. 그러나 베르너는 반전에 실패했다.

AFP 연합뉴스

2025~2026시즌 라이프치히로 돌아간 베르너는 뛸 수 있는 자리가 없었다. 그는 올해 1월 겨울이적시장을 통해 MLS에 진출했다. 이적 당시에는 손흥민의 환영을 받았다. 그는 "손흥민과 이야기를 나눴다. 토트넘에서 좋은 동료가 됐고, 손흥민의 LA FC 이적도 내게 미리 말해줬다. 내가 새너제이에 오고 축하 메시지도 보내줬다. 맞대결도 기대된다"고 밝혔다.

그날이다. MLS는 'LA FC가 지난 여름 손흥민을 영입했던 것처럼, 새너제이는 이번 시즌을 앞두고 독일의 스타 베르너를 영입하며 이적 시장에서 큰 화제를 불러일으켰다. 베르너는 부상으로 인해 4경기 출전, 총 200분 출전에 그쳤지만, 그럼에도 불구하고 새너제이는 올 시즌 리그 최고의 팀 중 하나로 거듭났다. 새너제이의 브루스 아레나 감독은 베르너가 이번 주말 경기에 복귀하여 출전 가능할 것이라고 밝혔다'고 강조했다.

베르너는 이번 시즌 4경기에서 2도움을 기록 중이다. 손흥민은 MLS에서는 도움만 7개를 기록하고 있다. 챔피언스컵(2골 4도움)을 포함하면 공식전 2골 11도움이다.

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손흥민은 지난해 9월 새너제이와의 첫 만남에서 경기 시작 52초 만에 선제골을 터트리며 4대2 완승을 이끌었다. 새너제이는 당시 '손흥민 효과'를 누리기 위해 NFL의 명문 샌프란시스코 포티나이너스의 홈 구장으로 옮겼고, 5만978명이 들어차 화제가 됐다.

도스 산토스 감독은 손흥민의 가치에 연일 엄지를 세우고 있다. 크루스 아술전 후에는 "손흥민은 단순히 겸손한 선수일 뿐만 아니라, 오늘 경기에서 자신의 삶을 바치듯 처절하게 내려와 수비에 가담했으며 이기적으로 뛰는 선수도 아니다"며 "팀을 위해, 그리고 물론 LA FC를 위해 아주 강력하게 헌신하고 있다. 해외 팬들을 끌어모으고, 구단의 상징 같은 선수"라며 극찬을 아끼지 않았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com