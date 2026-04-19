[오피셜]'충격 또 충격' 손흥민 뜨거운 재회! 단소 당했다…'극장 동점골 빌미' 끔찍한 인종차별 학대, 토트넘 "가장 강력한 조치" 긴급 성명 발표

토트넘 SNS

로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]승부의 세계, 교차하는 희비는 숙명이다.

Advertisement

누구든 영웅이 될 수도, 역적이 될 수도 있다. 그러나 인종차별은 또 다른 문제다. 토트넘이 극장 동점골에 빌미를 제공한 케빈 단소를 향한 인종차별적 학대에 '전쟁'을 선포했다.

토트넘은 19일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 브라이턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드에서 경기 종료 직전 통한의 동점골을 허용하며 2대2로 비겼다. 승점 1점을 추가하는 데 그친 토트넘은 강등권 탈출에 실패했다.

18위에 머문 토트넘의 승점은 31점이다. 토트넘은 1977~1978시즌 이후 1부에서 강등된 적이 없다. 잔류 마지노선인 17위 웨스트햄의 승점은 32점이다. 웨스트햄은 21일 크리스털 팰리스와 33라운드 원정경기를 치른다. 웨스트햄이 승리하면 승점 차는 더 벌어질 수 있다.

Advertisement

토트넘의 지휘봉을 잡은 로베르토 데 제르비 감독은 첫 승에 또 실패했다. 그는 12일 데뷔전인 선덜랜드전에서 0대1로 패했다. 토트넘은 EPL에서 15경기 연속 무승의 늪(6무9패)에 빠졌다. 올해 치른 EPL에서 단 1승도 올리지 못했다.

Advertisement

토트넘은 '추가시간 악몽'에 울었다. 전반 39분 페드로 포로의 선제골로 리드를 잡았지만, 전반 추가시간인 48분 미토마 가오루에게 동점골을 허용했다.

로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스

후반 32분 또 앞서나갔다. 사비 시몬스가 강력한 오른발 슈팅으로 골네트를 갈랐다. 후반 추가시간은 8분이었다. 그러나 후반 50분 또 무너졌다. 토트넘 수비수 단소가 페널티 지역 안에서 볼키핑에 실패한 후 상대에게 돌파를 허용했고, 조르지니오 루터가 강력한 슈팅으로 골망을 흔들었다.

Advertisement

단소를 향한 일부 팬들의 비난이 도를 넘었다. 토트넘은 이날 성명을 통해 '단소는 소셜 미디어에서 상당한 인종차별적 학대에 계속해서 시달리고 있다. 이는 의심할 여지 없이 범죄 행위다. 우리는 결코 용납하지 않을 것'이라며 '클럽은 즉각적인 조치를 취하고 있다. 우리는 모든 식별된 콘텐츠를 런던 경찰과 가해자가 거주하는 국가의 관련 당국, 그리고 해당 소셜 미디어 플랫폼에 신고할 것이다. 우리는 확인된 온라인 학대 가해자에 대해 가장 강력한 조치를 강구할 것'이라고 밝혔다.

Advertisement

그리고 '단소는 선수로서, 한 인간으로서 우리 클럽의 전폭적이고 무조건적인 지지를 받는다. 이 클럽의 그 누구도 이런 어려움에 홀로 맞서지 않을 것이다. 경기력이나 리그 순위 그 어떤 것도 인종차별적 행위를 정당화하거나 합리화할 수 없다. 경기력과 특정 선수를 차별적으로 공격할 권리 사이에는 아무런 연관성이 없다'며 '토트넘에는 인종차별이 발붙일 곳이 없다. 축구계 전체에 인종차별은 절대 용납될 수 없다'고 강조했다.

케빈 단소 SNS

단소도 자신의 SNS를 통해 인종차별적 행위에 당당히 맞서겠다고 했다. 그는 '우리가 원했던 결과는 아니었다. 우리는 모든 것을 쏟아부었고, 이를 통해 배우고 나아갈 것이다. 나 또한 그 글들을 확인했다. 인종차별적 학대는 경기는 물론 그 어디에서도 설 자리가 없다. 그리고 그것이 나라는 사람을 정의하지 못하며, 무엇이 중요한지 판단하는 나의 집중력을 흐트러뜨리지도 못할 것'이라고 했다.

그는 이어 '나는 내가 누구인지, 무엇을 지지하는지, 그리고 왜 경기를 뛰는지 잘 알고 있다. 이제 중요한 것은 집중력을 유지하고 더 열심히 노력하며, 다음 경기를 위해 더 강해진 모습으로 돌아오는 것이다. 우리는 계속해서 밀고 나갈 것이며, 서로를 믿고 경기장에 나설 때마다 매순간 최선을 다할 것이다. 더 강하게, 함께, 다음을 향해 가겠다'고 덧붙였다.

단소는 손흥민과도 막역하다. 오스트리아 국가대표인 그는 1일 대한민국과의 A매치에서 손흥민과 재회했다. 단소는 지난해 2월 토트넘에 둥지를 틀었다. 독일 아우크스부르크에서 프로에 데뷔한 그는 2021년에는 프랑스 랑스로 이적해 3시즌 반 활약했다. 아우크스부르크 소속이던 2019~2020시즌 사우샘프턴에서 한 시즌 임대돼 잉글랜드 프리미어리그(EPL)도 경험했다.

토트넘 SNS

단소는 당초 황희찬이 뛰는 울버햄튼 유니폼을 입을 것이라는 전망이 우세했으나 토트넘이 막판 '하이재킹'에 성공했다. 토트넘은 임대 후 완전 이적 조건으로 단소를 영입했다. 단소는 지난해 여름 완전 이적했고, 그는 손흥민과 함께 유로파리그 우승 감격을 누렸다. 단소는 A매치에 결장했지만 손흥민과는 뜨거운 만남을 가졌다.

프리미어리그도 인종차별에 대해 성명을 발표했다. EPL 사무국은 '차별적인 학대는 축구계는 물론 사회 전반에서 절대 용납될 수 없다. 타인을 학대하는 사람은 누구든 축구계에 환영받지 못하며 진정한 팬도 아니다. 이 문제를 해결하기 위해 더 많은 노력이 필요하다는 것은 분명하며, 우리는 구단, 축구 단체, 법 집행 기관 및 소셜 미디어 회사와 협력하여 이 문제가 모두에게 최우선 과제로 남도록 노력할 것'이라며 '차별 행위가 적발되어 유죄 판결을 받은 개인은 클럽 출입 금지 및 법적 기소를 포함한 가장 강력한 처벌을 받게 될 것'이라고 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com