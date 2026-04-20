'206일 선두' 아스널 큰일났다, 22년 만의 EPL 정상 또 물거품 위기…"우승 추가 기울었다" 'BBC'의 팩폭! 대단한 맨시티, 펩의 승부수

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[스포츠조선 김성원 기자]대단한 맨체스터 시티다. 반면 아스널은 또 '우승 저주'의 공포에 휩싸였다. 우승 전선에 빨간불이 켜졌다.

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맨시티가 '승점 6점짜리' 정면 충돌에서 대어를 낚았다. 맨시티는 20일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드에서 2대1로 승리했다.

한 경기를 덜 치른 맨시티는 승점 67점을 기록, 2연패의 늪에 빠진 아스널(승점 70)을 승점 3점차로 따라붙었다. 사정권이다. 아스널이 5경기, 맨시티가 6경기를 남겨두고 있다. 맨시티의 역전 우승도 가능하다.

맨시티는 전반 16분 아스널의 그물망 수비를 뚫은 라얀 셰르키의 선제골로 리드를 잡았다. 하지만 기쁨은 잠시였다. 아스널은 2분 뒤 카이 하베르츠의 동점골로 곧바로 승부를 원점으로 돌렸다. 맨시티 수문장 잔루이지 돈나룸마의 실수로 골을 헌납했다.

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아스널이 거세게 몰아붙였지만 맨시티는 강했다. 후반 20분 엘링 홀란이 왼발로 결승골을 작렬시켰다.

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시계제로다. 다만 맨시티로 우승 추가 살짝 기운 형국이다. 영국의 'BBC'는 '맨시티의 아스널전 승리는 프리미어리그 우승 경쟁의 흐름이 완전히 맨시티 쪽으로 기울었음을 보여주는 순간처럼 느껴졌다. 아스널이 여전히 리그 선두를 유지하고 있지만, 불과 일주일 만에 9점 차였던 격차가 3점 차로 줄어들면서 간신히 자리를 지키고 있는 상황'이라며 '맨시티는 한 경기를 덜 치른 상황이며, 주중 번리와의 경기에서 승리하면 아스널을 제치고 선두 자리를 꿰찰 수 있다'고 보도했다.

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그리고 '펩 과르디올라 감독의 맨시티는 시즌 마지막 두 달 동안 최고조에 달하는 경향이 있으며, 지금 다시 한번 상승세를 타고 있다'고 부연했다.

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과르디올라 감독은 아스널전 후 "사실은 우리 일정이 너무 빡빡하고, 리그 선두도 아니다. 현재로서는 아스널이 잉글랜드 최고의 팀이다. 하지만 우리는 끝까지 싸울 기회를 남겨두고 있다. 그들이 매우 경쟁력 있는 팀이라는 것을 우리도 알고 있다. 우리 역시 마찬가지다. 순위표가 모든 것을 말해준다. 그들이 최고다. 우리 선수들에게 축하를 전하지만, 지금처럼 집중력을 잃지 말아야 한다"고 밝혔다.

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맨시티는 최근 EPL 20경기에서 단 1패에 불과한 반면 아스널은 모든 대회를 통틀어 최근 6경기에서 단 1승만을 거두며 부진에 빠졌다. '옵타'에 따르면 아스널의 우승 가능성은 여전히 높지만, 일주일 만에 97%에서 73%로 떨어졌다. 반면 맨시티의 우승 가능성은 3%에서 27%로 급상승했다. 아스널은 206일 동안 리그 선두를 유지하고 있다. 맨시티는 단 6일 동안 선두에 올랐는데, 그마저도 시즌 첫 주였다.

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과르디올라 감독은 '잔인한 4월'을 가장 선호한다. 그의 승률은 71.4%, 경기당 평균 2.53점을 기록 중이다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 최악의 성적을 내는 달로, 경기당 평균 1.48점, 승률 39.5%에 그쳤다.

아스널은 2003~2004시즌 이후 22년 만의 EPL 우승을 꿈꾸고 있다. 지난 시즌 EPL 5연패 도전에 실패한 맨시티는 2년 만의 정상 탈환을 노리고 있다.

아르테타 감독은 "결과적으로 기회를 놓쳤다. 우리는 승점 3점 앞서 있지만 상대는 한 경기를 덜 치렀다. 새로운 프리미어리그가 시작됐다. 경기는 이제 시작"이라며 "우리는 해낼 수 있다는 확신을 갖고 있다. 모든 것은 우리 손에 달려 있다"고 강조했다.

맨시티는 지난달 리그컵 결승전에서 아스널을 2대0으로 꺾고 우승했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com