"K리그 상복 터졌다" 국내 최초 '시각장애인 AI 음성중계', 2026년 美 에디슨 어워드 은상 쾌거

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[스포츠조선 김성원 기자]시대를 앞선 K리그의 혁신과 캠페인이 잇달아 호평받고 있다. 국내는 물론 해외에서도 '상복'이 터졌다.

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K리그와 하나금융그룹이 함께한 시각장애인 대상 AI 음성중계 '얼라이브 캐스트'가 지난 15일과 16일 미국 플로리다주 포트 마이어스에서 열린 2026년 에디슨 어워드 엔터테인먼트&디자인 부문 은상을 수상했다. 에디슨 어워드는 사람들이 볼 수 없는 것을 상상하고, 존재하지 않았던 것을 구현한 기술적 혁신에 수여되는 상이다.

AI 기반 실시간 음성중계 서비스인 '얼라이브 캐스트'는 시각장애인 관람객에게 새로운 세상을 열어줬다. 눈으로 볼 수 없어도 축구 경기를 생생하게 경험할 수 있도록 했다. 기술 개발에는 AI 전문기업 에이치인텔리전스가 공동 참여했다. AI 음성중계는 K리그 경기장 내 카메라를 통해 인공지능이 선수와 공의 움직임을 추적하고, 경기 상황을 실시간으로 분석해 '사람의 목소리'로 전달한다. AI 기반 라이브 음성중계를 실제 경기장에 구현한 것은 국내 스포츠 최초 사례다. 시각장애인도 축구의 현장감을 느낄 수 있도록 설계했다.

AI 음성 중계는 지난해 11월 대전월드컵경기장에서 열린 K리그1 35라운드 대전하나시티즌과 FC서울 경기에서 처음 시범 운영됐다. 당시 시각장애인 축구팬 한종민군과 쌍둥이 동생 한종서군을 초청해 직접 체험할 수 있도록 했다. 한국프로축구연맹은 "이번 수상은 단순한 기술 성과를 넘어 누구나 함께 즐길 수 있는 스포츠의 가치를 국제적으로 인정받았다는 점에서 주목할 만하다"며 "특히 장애인의 달인 4월에 이뤄졌다는 점에서도 상징성이 크며, AI 음성중계 기술을 실제 경기장에 구현해 스포츠 관람 접근성을 높이고 사회적 포용 가치를 실현한 성과로 평가된다"고 밝혔다.

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'얼라이브 캐스트'는 다음달부터 대전월드컵경기장에서 본격 운영된다. 7월부터는 대전월드컵경기장뿐만 아니라 수원월드컵경기장, 서울월드컵경기장에서 열리는 전 경기를 대상으로 확대 운영할 계획이다. K리그와 하나금융그룹은 AI 음성중계를 포함해 2020년부터 '모두의 축구장' 캠페인을 통해 누구나 차별 없이 축구를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위한 다양한 활동을 전개하고 있다. '모두의 축구장'은 K리그 이동약자 접근 환경 개선 캠페인이다.

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팬들이 직접 이동 약자를 위한 안내 지도 제작에 참여했다. 이 캠페인은 2020년 대한민국 사회공헌 대상 행정안전부 장관상을 비롯해 2022년 클리오 스포츠 어워드 체험-이벤트 부문 금상, 2022년 부산 국제광고제 미디어 부문 크리스탈상, 2022년 앤어워드 스포츠 부문 그랑프리 등을 수상한 바 있다. 클리오 스포츠 어워드는 세계 3대 광고제 중 하나인 클리오 어워드가 2014년 신설한 스포츠 전문 국제광고제다. 매년 가장 혁신적이고 영향력 있는 스포츠 캠페인을 수상작으로 선정한다.

K리그의 또 하나 역작은 HD현대오일뱅크와 함께한 '단 한 명의 에스코트 키드' 캠페인이다. 에스코트 키드 한 명만 입장, 인구 절벽의 문제를 환기시켰다. 미래 세대에 대한 관심을 독려한 것이다. 이 캠페인은 2024년 앤어워드 스포츠 부문 그랑프리, 2025년 뉴욕 페스티벌 파이널리스트, 2025년 클리오 스포츠 어워드 체험·이벤트 부문, 사회적 선행 부문 각각 동상, 2025년 대한민국광고대상 공익광고 부문 동상을 차지했다. 뉴욕 페스티벌도 칸 국제광고제, 클리오 어워드와 함께 세계 3대 광고제로 꼽힌다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com