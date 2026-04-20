"'괴물 수비수' KIM, 바위가 됐다" 김민재 '카이저' 등극→'뛰어난 활약을 펼쳤다' 극찬 폭발

Stuttgart's German defender #07 Maximilian Mittelstaedt (L), Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae, Stuttgart's Swiss defender #14 Luca Jaquez (2nd R) and Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (R) vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and VfB Stuttgart in Munich, southern Germany, on April 19, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

Stuttgart's Tiago Tomas, left, and Bayern's Kim Min-jae fight for the ball during a Bundesliga soccer match between Bayern and Stuttgart in Munich, Germany, Sunday, April 19, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO

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[스포츠조선 김가을 기자]바이에른 뮌헨(독일)이 우승의 마침표를 찍은 날, 김민재는 경기 '최고의 수비수'로 꼽혔다.

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바이에른 뮌헨은 20일(이하 한국시각) 독일 바이에른의 알리안츠 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 홈경기에서 4대2로 이겼다. 이날 승리로 바이에른 뮌헨은 25승4무1패(승점 79)를 기록했다. 정규리그 종료까지 4경기 남은 상황에서 2위 도르트문트(승점 64)와의 격차를 15점으로 벌렸다. 바이에른 뮌헨은 남은 경기 결과와 상관 없이 조기 우승을 확정했다.

통산 35번째이자 두 시즌 연속 우승을 차지한 바이에른 뮌헨은 이제 '트레블'(3관왕)을 노린다. 바이에른 뮌헨은 DFB 포칼 준결승과 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승에도 진출해있다.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Germany - April 19, 2026 Bayern Munich's Manuel Neuer, Joshua Kimmich and Kim Min-jae celebrate after winning the Bundesliga REUTERS/Gintare Karpaviciute DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae (L), Stuttgart's German defender #07 Maximilian Mittelstaedt (2nd L), Stuttgart's Swiss defender #14 Luca Jaquez (2nd R) and Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (R) vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and VfB Stuttgart in Munich, southern Germany, on April 19, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

우승 확정 경기. 김민재는 선발로 나서 풀타임을 소화했다. 그는 안정적인 경기력으로 팀 승리에 기여했다. 경기 뒤 바이에른 뮌헨의 소식을 주로 전하는 바바리안풋볼웍스는 김민재를 '더 카이저'로 꼽았다. 이 매체는 '괴물은 다시 한번 슈투트가르트 앞에 바위가 됐다. 바이에른 뮌헨은 이날 경기에서 어려움을 겪기도 했지만, 김민재는 뛰어난 활약을 펼쳤다. 5번의 공중 경합 중 4차례 승리했다. 김민재는 매우 높은 라인을 유지하면서도 뒷문을 지키는 데 중요한 역할을 했다. 후방에서 패스 성공률 96%를 기록했다'고 극찬했다.

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김민재는 이날 우승으로 '빅 리그'에서 세 번째 트로피를 챙겼다. 그는 2022~2023시즌 나폴리 소속으로 이탈리아 세리에A 정상에 올랐다. 지난 시즌에 이어 2연속 분데스리가 우승컵을 거머쥐었다. 그는 한국 선수로는 역대 두 번째로 '유럽 빅리그 세 번째 우승'에 도달했다. 한국인 '빅 클럽' 최다 우승 기록은 박지성이 가지고 있다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨유 소속으로 4회 우승을 차지했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com