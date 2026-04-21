'대체불가' 중원사령관 비티냐 부상→PSG 비상! 뒤꿈치 염증 소견, 3~4일 치료 후 주말 재검진..'이강인에게 기회 주자'

기자회견 중인 비티냐 AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 파리생제르맹(PSG) 중원 사령관 비티냐가 오른쪽 발 뒤꿈치를 다쳐 향후 치료가 필요한 것으로 드러났다.

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PSG 구단은 20일(이하 한국시각) 올림피크 리옹과의 2025~2026시즌 리그1 홈 경기서 다쳐서 교체된 비티냐의 검진 결과, 뒤꿈치에 염증이 발생했고, 향후 며칠 치료를 받을 예정이며 추가 상태를 오는 주말쯤 다시 진단을 할 것이라고 밝혔다.

비티냐는 리옹 상대로 선발 출전했다. 베랄두-마율루와 중원에서 호흡을 맞췄다. 그런데 그는 전반 39분 만에 교체 아웃됐다. 몸에 이상이 왔고, 바로 자이레-에메리와 교체돼 그라운드를 나왔다.

리옹을 상대한 비티냐(오른쪽) 로이터

PSG는 리옹에 고전 끝에 1대2로 졌다. 상대 엔드릭과 모레이라에게 연속골을 얻어맞았다. PSG는 집중력과 골결정력이 떨어졌다. 0-2로 끌려간 전반 33분, PSG는 하무스가 페널티킥을 실축했고, 후반전 조커 뎀벨레의 킥은 골대 크로스바를 때리기도 했다. 이강인은 후반 14분 마율루 대신 조커로 들어갔다. PSG는 후반 추가시간, 흐비차 크라바첼리아가 중거리슛으로 한골을 만회하는 데 그쳤다.

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비티냐는 현재 PSG 중원의 핵심이다. 그를 통해 공수 흐름과 속도, 방향을 조절한다. 그가 없는 PSG는 매끄럽지 않다. 따라서 비티냐가 없는 중원은 경쟁력을 잃게 된다.

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PSG는 앞으로 매우 중요한 경기들을 줄줄이 치러야 한다. 당장 리그1 우승 경쟁을 매 라운드 갖는다. 2위 랑스와의 격차가 승점 1점 뿐이다. PSG가 한 경기를 더 하게 돼 있지만 절대 안심할 수 없다.

리옹전에 나선 이강인 로이터

게다가 PSG는 유럽챔피언스리그 4강에서 김민재의 바이에른 뮌헨과 충돌하게 돼 있다. 사실상의 결승전이다. 여기서 승리해야만 아스널-아틀레티코 마드리드전 승자와 우승을 다투게 된다. PSG는 전 대회 챔피언으로 대회 2연패의 대업에 도전 중이다. 비티냐가 지금 시점에서 PSG 전력에서 오래 이탈하면 큰 전력 손실이 불가피하다. 현재로는 그의 대체자가 없다. 최근 파비앙 루이스가 부상에서 돌아왔다. '슈퍼 조커' 이강인에게 비티냐 역할을 맡길 수도 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com