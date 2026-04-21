손흥민 때문에 고마워 죽겠다..."한국인 3~4만명 우릴 응원한다, 열기 미쳤다" LA FC 동료 감동 또 감동

[스포츠조선 김대식 기자]LA FC 동료인 라이언 포티어스는 손흥민에게 많은 고마움을 가지고 있었다.
포티어스는 20일(한국시각) 스코틀랜드 매체인 Hibs Observer와의 독점 인터뷰에서 손흥민에 대해서 언급했다.
그는 "난 쏘니(손흥민 애칭)와 같은 시기에 합류했다. 그래서 제가 세간의 관심을 덜 받을 수 있었는데, 저에게는 그게 오히려 이상적이었다"며 손흥민 덕에 대중의 관심 속에서 거리를 둘 수 있었다고 말했다.
또한 포티어스는 손흥민 덕분에 LA FC를 향한 팬들의 관심이 쏟아지는 걸 좋아했다. 그는 "제가 합류한 이후로 팬들의 열기는 정말 엄청났다. 모든 홈 경기와 원정 경기가 매진될 정도였으니까요. 심지어 쏘니를 따르는 한국 팬들 때문에 몇몇 경기는 더 큰 경기장으로 옮겨서 치러야만 했다"고 놀라움을 표했다.
포티어스는 그런 열기를 좋아했다. "저는 누구에게든 꼭 경기를 직접 보러 오라고 권하고 싶다. 그 분위기를 직접 느껴보기 위해서라도요. 경기장을 찾은 제 친구들과 가족들도 기존의 전형적이고 유치한 미국 관중 분위기와는 전혀 딴판이라며 기분 좋게 놀라곤 한다"며 손흥민을 향한 전 세계 팬들의 열기를 다른 사람들도 느껴봤으면 한다고 했다.
포티어스는 지난 2월 영국 스카이 스포츠와의 인터뷰에서도 손흥민에 대해서 극찬한 바 있다. 당시 그는 "정말 멋진 일이다. 손흥민이 훈련 등에서 보여주는 수준과 기준이 워낙 높다 보니 팀 전체의 수준이 올라갔다"고 했다. 이어 "덕분에 저도 약간은 세간의 주목을 피해 조용히 묻어갈 수 있었다. 그게 좋았다"고 덧붙였다.
포티어스는 손흥민과 위고 요리스를 두고 "제가 가장 깊은 인상을 받은 건, 그들이 경기장 밖에서도 정말 좋은 사람들이라는 점이다. 분명 많은 고통과 즐거움을 함께 겪어온 사이라 그런지 저와도 비슷한 면이 있고, 참 좋은 사람들이다. 대중에게 비쳐지는 모습 그대로다. 월드클래스 선수들이다. 전 세계 사람들이 쏘니를 사랑하고, 한국에서는 더 말할 것도 없다"며 두 선수의 인품에 대해서도 극찬했다.
손흥민의 인기에 대해선 "정말 미쳤다. 솔직히 우리가 갔던 미국의 모든 경기장, LA부터 비행기로 6시간 거리인 뉴잉글랜드까지 어디를 가든 3~4만 명의 한국 팬들이 소니와 저희 팀을 응원하고 있다. 이건 정말 차원이 다른 경험이다. 그 팬덤이 한국 선수 전반에 대한 것인지, 아니면 오직 그를 향한 것인지는 모르겠지만, 정말 어마어마하다"고 말한 바 있다.
포티어스 역시 손흥민에게는 큰 힘이 되는 선수다. LA FC로 이적한 후 주전 센터백으로 도약해 후방을 이끌고 있는 중이다. 현재 LA FC에서 빼놓을 수 없는 핵심 선수다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com