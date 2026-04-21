"韓 프리미어리거 전멸 위기" 황희찬마저 2부 강등 확정…울버햄튼 '매우 실망스러운 결과' 공식 사과

Wolverhampton Wanderers' South Korean striker #11 Hwang Hee-chan shoots to score their first goal during the English FA Cup fifth round football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 6, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - FA Cup - Fifth Round - Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - March 6, 2026 Wolverhampton Wanderers' Hwang Hee-chan during the warm up before the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers

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[스포츠조선 김가을 기자]황희찬이 뛰는 울버햄튼이 결국 강등됐다.

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울버햄튼은 21일(이하 한국시각) 영국 런던의 셀허스트 파크에서 열린 13위 크리스털 팰리스와 17위 웨스트햄 유나이티드의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드 대결이 0대0으로 끝나면서 챔피언십(2부) 강등이 확정됐다. 울버햄튼은 지난 18일 리즈 유나이티드와의 경기에서 0대3으로 패하며 3승8무22패(승점 17)로 최하위에 머물렀다. 1부 잔류의 마지노선인 17위 웨스트햄(승점 33)과 승점 차가 16으로 벌어졌다. 시즌 종료까지 남은 5경기를 모두 이겨도 강등권(18∼20위)을 벗어날 수 없게 됐다.

이에 따라 울버햄턴은 지난 2017~2018시즌 챔피언십 우승으로 EPL 승격을 맛본 이후 8시즌 동안 1부 무대에서 머무르다 다시 2부로 추락하게 됐다. 네이선 시 울버햄튼 CEO는 "강등은 울버햄튼과 관련된 모든 분께 힘든 순간이다. 매우 실망스러운 결과다. 우린 개선이 필요한 부분을 명확히 파악하고 있다. 이제는 구단을 강화하고 상승세를 이어가며 팬 여러분이 믿고 응원할 수 있는 팀을 만드는 데 집중할 것이다. 앞으로 몇 달 동안 목표 의식을 가지고 나아갈 것"이라고 공식 사과했다.

Wolverhampton Wanderers' Hwang Hee-Chan, front, celebrates afte scoring during an English FA Cup fifth round match against Liverpool, Friday, March 6, 2026, in Wolverhampton, England. (Martin Rickett/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Wolverhampton Wanderers - London Stadium, London, Britain - April 10, 2026 Wolverhampton Wanderers' Hwang Hee-chan reacts after sustaining an injury as West Ham United manager Nuno Espirito Santo looks on REUTERS/Ian Walton EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

시작부터 좋지 않았다. 울버햄튼은 올 시즌 개막 19경기에서 3무16패를 기록하는 데 그쳤다. 33라운드를 치르는 동안 단 3승에 머물렀다.

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이제 관심은 황희찬의 거취다. 그는 2021~2022시즌 임대로 울버햄튼의 유니폼을 입었다. 2022년 7월 완전 이적을 통해 2026년까지 계약했다. 이후 2023년 12월에 2028년 6월까지 연장 계약했다.

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그는 2023~2024시즌 EPL 무대에서 12골을 넣으며 '커리어 하이'를 찍었다. 그러나 이후 잦은 부상 등에 시달리며 지난 시즌 2골, 올 시즌에도 2골에 그쳤다. 황희찬은 이번 시즌 공식전 27경기를 뛰며 3골을 넣었다. EPL 22경기 2골, 잉글랜드축구협회(FA)컵 2경기 1골, 리그컵 3경기 무득점이다.

무엇보다 황희찬의 소속팀이 다음 시즌 2부 리그로 강등되면서 한국인 프리미어리거는 사실상 전멸 위기다. 현재 토트넘에 입단했다가 코번트리(2부)로 임대된 양민혁을 비롯해 윤도영(브라이턴·도르드레흐트 임대), 김지수(브렌트퍼드·카이저슬라우테른 임대), 박승수(뉴캐슬 U-21) 등이 EPL 구단에 소속돼 있다. 하지만 원소속팀의 1부 엔트리에 포함될지는 미지수다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com