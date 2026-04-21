[오피셜]'한찬희 이유현 스승' 김태엽 감독, 남자 U-16 대표팀 사령탑 선임

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 남자 U-16 대표팀 신임 사령탑으로 김태엽 협회 전임지도자(54)를 선임했다. KFA는 21일 천안 코리아풋볼파크에서 이사회를 열고 김태엽 감독 선임안을 최종 심의·의결했다.

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이번 선임은 기술발전위원회의 주관으로 진행됐다. 위원회는 연령별 대표팀의 연계와 선수 육성의 연속성을 최우선으로 고려, 각급 유소년 대표팀과 골든에이지 선수 지도를 경험한 협회 전임지도자 중 적임자를 선발하기로 결정했다. 전임지도자 중 후보자를 대상으로 진행된 심층 면접과 프레젠테이션(PT) 평가에서 김 감독이 가장 높은 점수를 받아 1순위로 추천됐고, 이사회의 승인을 통해 선임이 확정됐다.

김 감독은 유소년 육성과 지도에서 탁월한 성과를 거두어 온 전문가다. 현역 시절 전남 드래곤즈와 독일 하부리그에서 활약한 그는 독일에서 유소년팀 코치를 거친 뒤 한국으로 돌아와 전남 드래곤즈 유소년팀(광양제철초, 광양제철중) 감독을 역임했다. 이 시기 다수의 전국대회 우승을 이끌었으며, 한찬희 장윤호(이상 수원FC), 이유현(강원) 등 여러 프로 선수들을 발굴하고 육성했다.

2016년부터는 KFA 전임지도자로 활동하며, 13세부터 16세까지의 연령별 대표팀과 골든에이지 프로그램을 지도해왔다. 특히 2025년 U-17 대표팀 코치로 합류해 FIFA U-17 월드컵 32강 진출을 돕는 등 해당 연령대 선수들의 특성과 국제대회 흐름에 대한 이해도가 매우 높다는 평가를 받고 있다.

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김 감독이 이끄는 남자 U-16 대표팀은 내년 5월 사우디아라비아에서 개최되는 2027 AFC U-17 아시안컵 본선과 11월 카타르에서 열릴 2027 FIFA U-17 월드컵 출전을 준비한다. 대표팀은 5월 10일부터 16일 중국에서 열리는 4개국 친선대회 참가를 시작으로, 하반기에는 유럽에서 열리는 친선대회에 출전하는 등 국제 무대 경험을 통해 전력을 강화할 계획이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com