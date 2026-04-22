[현장에서]김기동 감독 '울컥'하게 만든 FC서울의 감동 성장…"헛된 시간 보내지 않았구나"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"선수들에게 '연패'는 절대 안 된다는 메시지를 줬다. 버티면서 가야 한다." 김기동 FC서울 감독이 목소리에 힘을 줬다.

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경기 전 상황은 썩 좋지 않았다. 서울은 올 시즌 개막 7경기 무패를 달리는 등 순항하는 듯했지만, 불안 요소를 안고 있었다. 빡빡한 일정이었다. 서울은 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정으로 다른 팀보다 시즌을 빨리 시작했다. 또 ACLE 16강 탓에 K리그1 2라운드 일정을 바꿨다. 3~4일 간격으로 주중-주말 경기를 소화했다. 결국 한계에 다다랐다. 서울은 18일 대전하나시티즌에 0대1로 패했다. 시즌 첫 패배를 떠안았다.

불과 3일 만인 21일 서울월드컵경기장에 다시 섰다. 상대는 '다크호스' 부천FC, '하나은행 K리그1 2026' 9라운드였다. 부천은 지난해 승강 플레이오프(PO)를 통해 올 시즌 처음으로 K리그1 무대를 밟았다. 개막 8경기에서 2승4무2패를 기록하며 연착륙했다. 특히 직전 인천 유나이티드전에선 0-2로 밀리다 2대2 무승부를 만드는 뒷심을 발휘했다.

김 감독은 부천전을 앞두고 "(첫 패배로) 속상하다"며 "강팀이 되고 우리가 올해 좋은 위치로 가기 위해선 절대 연패가 나오면 안 된다는 메시지를 줬다. 선수들도 충분히 공감하고 있다"고 말했다. 선수단의 의지는 단단했다. 부상 우려가 있던 최준이 정상적으로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 김 감독은 "쉬는 것보다 본인이 팀을 위해 하겠다고 해서 천만다행이었다"고 했다.

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킥오프, 빼곡한 일정 탓인지 선수들의 움직임은 썩 좋지 않았다. 잦은 실수로 흐름이 끊겼지만, 서울의 영리한 경기 운영이 돋보였다. 선제골은 전반 31분 터졌다. 부천 카즈의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 클리말라가 키커로 나서 침착하게 득점을 완성했다.

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전반 막판 운명이 요동쳤다. 부천의 코너킥 상황에서 클리말라의 '난폭한 행위 여부'가 도마에 올랐다. 레드카드는 없었다. 서울 입장에서 다행이었다. 비디오판독(VAR)을 통해 클리말라의 옐로카드가 유지됐다. 위기 뒤 기회였다. 전반 막판 역습 상황에서 황도윤이 카즈의 실수를 유발해 볼을 탈취했고, 이를 이어받은 문선민이 상대 골키퍼 키를 살짝 넘기는 칩슛으로 득점을 완성했다. 문선민은 특유의 '관제탑 세리머니'를 선보이며 환호했다. 서울이 전반을 2-0으로 앞선 채 마감했다.

다급해진 부천은 교체 카드를 활용해 반격에 나섰다. 하지만 서울의 분위기를 막을 순 없었다. 서울은 후반 23분 황도윤의 쐐기골까지 나왔다. 프리킥 상황에서 정승원의 크로스를 이승모가 헤더슛으로 연결했다. 이 공은 부천 골키퍼를 맞고 튕겨 나왔지만, 뒤따라 들어온 황도윤이 집요하게 밀어넣으며 득점을 완성했다. 1골-1도움, 황도윤의 프로 첫 멀티 공격포인트였다. 서울이 3대0으로 완승했다. 연패 위기에서 벗어난 서울은 맨 먼저 승점 20점대 고지를 밟으며 1위 자리(승점 22·7승1무1패)를 굳게 지켰다. 반면, 부천(2승4무3패)은 무패를 '2'에서 마감했다.

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경기 뒤 김 감독은 "팬들에게 감동을 준 경기다. 이겨서가 아니라, 끝까지 집중하는 모습에 울컥했다. 2-0, 3-0으로 앞서면 자연스럽게 내려서고 싶은 마음이 드는데, 끝까지 상대를 압박했다. 지난해 같았으면 볼을 가지고 장난을 치다가 어려운 상황을 자초했을 텐데, 헛된 시간을 보내지 않았구나 싶었다"며 '울컥'했다.

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한편, 김천종합운동장에서 열린 경기에선 강원FC가 김천 상무를 3대0으로 대파했다. 김대원이 2골-1도움을 기록하는 '원맨쇼'를 펼쳤다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com