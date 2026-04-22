맨체스터 시티 '트레블' 주역들 탈출 러시, 베르나르두 실바→잉글랜드 국대 멀티 수비수, 10년 만에 떠난다..친정팀 에버턴 컴백 가능

리그컵 우승 당시 존 스톤스 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 시티의 '트레블' 주역 존 스톤스가 이번 여름에 맨시티를 10년 만에 떠날 것으로 보인다.

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유럽 최고의 이적 전문가 파브리지오 로마노는 자신의 X를 통해 '존 스톤스가 여름에 FA(자유계약선수)로 맨체스터 시티를 떠날 것으로 예상된다'고 공개했다. 또 그는 '만 31세의 이 수비수는 시즌 종료까지 팀을 돕길 원하며, 맨시티에서 역사를 만든 뒤 떠날 것으로 보인다. 베르나르두 실바와 스톤스 모두 6월에 떠날 예정'이라고 전했다. 핵심 미드필더 실바는 이미 맨시티와 작별을 공개적으로 알린 바 있다.

존 스톤스 로이터

잉글랜드 국가대표 수비수이기도 한 스톤스는 지난 2016년 여름, 에버턴에서 맨시티로 이적했다. 당시 이적료가 5560만유로였다. 그는 맨시티의 황금기를 이끈 핵심 선수로 평가받는다. 수많은 우승 트로피를 들어올렸다. 지난 시즌까지 총 6회 프리미어리그 우승을 차지했다. 또 2022~2023시즌 유럽챔피언스리그 우승에 크게 기여했다. 당시 스톤스는 수비수와 미드필더를 오가는 펩 과르디올라 감독 전술의 핵심 역할을 수행했다. 그 시즌 맨시티는 구단 역사상 첫 트레블을 달성했다. 실바도 당시 우승 주역이다.

그는 이번 시즌 잦은 부상(장딴지 등)으로 고전 중이다. 리그 7경기 출전에 그치고 있다. 또 맨시티 구단은 젊은 영건 수비수 게히, 쿠사노프 등을 키우고 있다. 세대교체를 노린 것이다. 스톤스는 친정팀 에버턴 복귀 가능성이 제기되고 있다.

베르나르두 실바와 과르디올라 감독 로이터

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맨시티는 이번 시즌 리그 2위로 선두 아스널을 승점 3점차로 바짝 추격하고 있다. 역전 우승을 노린다. 맨시티는 이미 이번 시즌 리그컵 결승에서 아스널을 물리치고 우승한 바 있다. 정규리그와 FA컵 두 대회가 남았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com