[공식발표]'2골 1도움 원맨쇼' 부활한 김대원, K리그1 9라운드 MVP 선정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]김천 상무전에서 원맨쇼를 펼친 강원FC 에이스 김대원이 K리그1 9라운드 MVP로 선정됐다.

Advertisement

김대원은 지난 21일 김천김천종합운동장에서 열린 김천과의 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드 원정경기에서 2골 1도움을 기록하며 팀의 3대0 승리를 이끌었다. 전반 36분 영리한 움직임으로 수비를 따돌리며 선제골을 뽑았고, 전반 종료 직전 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 멀티골을 완성했다. 후반 38분 아부달라의 골을 도우며 강원의 모든 득점에 관여했다.

김대원은 베스트11에도 이름을 올렸다. 이호재(포항) 문선민 황도윤 최준(이상 서울), 아일톤(안양) 박창준 세레스틴, 김륜성(이상 제주), 이동률 이태희(이상 인천)도 뽑혔다.

K리그1 9라운드 베스트 매치는 지난 22일 안양종합운동장에서 열린 안양-울산전이다. 안양이 전반 4분 아일톤의 선제골로 앞서갔으나, 후반 37분 '조커' 허율이 헤더로 동점골을 터뜨리면서 경기는 1대1 무승부로 끝났다.

Advertisement

리그 선두 서울은 베스트팀으로 선정됐다. 지난 21일 서울월드컵경기장에서 열린 부천과의 경기에서 클리말라, 문선민 황도윤의 연속골에 힘입어 3대0 승리했다.

Advertisement

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com