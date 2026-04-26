[현장인터뷰]'석패' 박태하 감독 "아주 작은 약속 하나가 실점으로 이어졌다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[전주=스포츠조선 김가을 기자]"아주 작은 약속 하나가 실점으로 이어졌다."

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박태하 포항 스틸러스 감독의 말이다.

포항 스틸러스는 26일 전주월드컵경기장에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드 원정 경기에서 2대3으로 패했다. 포항(3승3무4패)은 연승 기회를 놓쳤다.

경기 뒤 박 감독은 "전체적으로 선수들이 열심히 뛰어줬다. 경기력에 비해 결과가 아쉽게 나왔다. 나도 그렇고 선수들도 많이 힘들어한다. 우리가 준비한대로 잘 했다. 특히 전방 압박으로 상대의 공격을 잘 막고 우리도 기회를 만들었다. 우리가 준비한대로 경기는 잘 마무리했다고 생각한다"며 "전방 압박에 대해 굉장히 중점을 두고 훈련을 했다. 그러나 아주 작은 약속 하나가 실점으로 이어졌다. 우리가 두 골을 너무 쉽게 실점했다. 그게 가장 결정적인 패배 원인이 되지 않나 생각한다"고 말했다.

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포항은 5월 2일 울산 HD와 원정에서 '동해안 더비'를 치른다. 박 감독은 "빨리 털어버려야 한다. 득점이 잘 나오지 않는 것은 사실이다. 훈련을 통해 보완해야 할 부분이다. 경기력은 우리가 훈련한대로 잘 나오는 것 같다. 공격에서 한 사람에게 너무 쏠려서 아쉽다. 잘 인지하고 있다. 이번에도 우리가 사이드백 컨디션 난조로 중앙에 집중했다. 트란지스카에게 2~3번 계속 이어졌다면 좋았을 것 같다. 우리가 비록 졌지만 자신감을 가질 수 있는 계기가 된 것 같다. 다만, 먼 길 응원와주신 팬들께 좋은 결과 얻어내지 못해 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 했다.

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전주=김가을 기자 epi17@sportschosun.com