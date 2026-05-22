'충격, 이게 주장인가' 무릎 부상→전력 이탈 센터백 로메로, 토트넘 생존 여부 결정될 최종전 대신 아르헨티나로 돌아간다

울어버린 로메로 로이터

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]무릎 부상으로 팀 전력에서 이탈 중인 토트넘 주장 크리스티안 로메로가 리그 최종전 전에 아르헨티나로 돌아갈 예정이라는 보도가 나왔다. 토트넘의 1부 생존과 2부 강등 여부는 이번 주말 리그 마지막 경기에서 결정된다.

Advertisement

토트넘이 구단 역사에서 매우 중요한 일전을 앞두고 있는데 센터백 로메로가 아르헨티나로 돌아가기 위해 시즌 마지막 경기를 건너뛰는 놀라운 결정을 내렸다고 영국 트라이발풋볼, 사커웨이 등 복수들의 매체들이 22일 일제히 보도했다.

로메로 로이터

현재 리그 17위 토트넘의 프리미어리그 잔류 여부는 여전히 매우 불확실한 상황이다. 토트넘은 오는 25일 오전 0시 홈에서 에버턴과 리그 최종전을 갖는다. 현재 토트넘은 승점 38점으로 강등권 18위 웨스트햄(승점 36)에 승점 2점차로 앞서 있다. 웨스트햄은 최종전에서 리즈를 상대한다. 토트넘과 웨스트햄 둘중 한 팀이 2부로 떨어진다. 이미 울버햄턴과 번리는 강등이 확정된 상황이다. 만약 토트넘이 에버턴에 패하고 웨스트햄이 리즈를 이긴다면, 로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 다음 시즌을 챔피언십(2부)에서 시작하게 된다.

현재 부상으로 전력에서 이탈한 로메로는 토트넘의 최근 역사상 가장 중요한 경기라 할 수 있는 이번 경기에 참석하지 않기로 결정했다. 만 28세의 로메로는 대신 아르헨티나로 돌아가 고향 팀인 벨그라노와 리버플레이트의 경기를 관람할 예정으로 알려졌다. 로메로가 왜 이런 결정을 내렸는 지에 대한 구체적인 다른 이유는 드러나지 않았다.

아르헨티나 국가대표 로메로 AFP

Advertisement

로메로는 부상 중임에도 불구하고 이전에는 토트넘 경기장에 나와 존재감을 보여주었다. 특히 지난 36라운드 홈 리즈전에서 마티스 텔의 득점 이후 함께 축하하는 모습을 보여주기도 했다. 로메로는 이번 시즌이 끝나면 토트넘을 떠날 수 있다는 이적설이 자주 보도된 바 있다. 로메로와 토트넘의 계약은 2027년 6월까지다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com